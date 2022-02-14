Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı
Denizli'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 15:29
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, H.T. adlı kişinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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