Pastırma ve sucuk tartışmasına bir il daha katıldı

UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Engelliler araç alamıyor
Engelliler araç alamıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Pastırma ve sucuk tartışmasına bir il daha katıldı

Son günlerde Kayseri ile Afyonkarahisar arasında yaşanan pastırma ve sucuk kim tartışmasına Kastamonulu üreticiler de dahil oldu. Kastamonulu pastırma ve sucuk üreticileri, önemli olanın en fazla üretimden önce lezzet olduğunu belirterek doğal pastırma ve sucuğun üretiminin sadece Kastamonu'da yapıldığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 16:29
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Son günlerde Kayseri ile Afyonkarahisar arasında yaşanan 'en fazla pastırma ve sucuğu kim üretiyor' Kastamonu'ya da taşındı. Kayseri ile Afyonkarahisar'da üretilen pastırma ve sucuğun fabrikasyon olduğuna dikkat çeken Kastamonulu pastırma ve sucuk üreticileri, Türkiye'nin en lezzetli ve doğal pastırma ile sucuğunun Kastamonu'da üretildiğini kaydetti. Vatandaşları Kastamonu'nun pastırmasından ve sucuğundan yemeden karar vermemeleri noktasında uyarılarda da bulunan Kastamonulu üreticiler, Kayseri ile Afyonkarahisar'ın ürettiği pastırma ve sucuğun, kendi ürettikleri pastırma ve sucukların lezzetine yaklaşamayacağını söyledi.

"5 kilo pastırmayı 80 günde doğal ortamda üretip müşteriye sunuyoruz"

Kastamonu'da pastırma ve sucu üretimi yapan Ayberk Karaosmanoğlu, "Son günlerde haberlerden duyduğumuza göre Kayseri ile Afyonkarahisar pastırma ve sucuk konusunda karşı karşıya gelmişler. Ama Kastamonu olmadan bu tartışma da olmaz. Kastamonu Pastırması Türkiye'de en lezzetli ve doğal yapılan pastırmadır. Diğer illerimizde pastırma ve sucuk doğal yapılmıyor. Biz, 4 kuşaktır dedelerimizden gelen lezzeti tamamen günümüzde de doğal olarak üretip pastırma ve sucuğumuzu yapmaktayız. Bizim pastırma olarak kullandığımız etler Kastamonu'nun Ilgaz Dağlarında yetişen hayvanlarımızdan üretiliyor. Hayvanlarımızın en değerli yerleri olan sırt, antrikot, bonfile gibi kaliteli ve seçkin yerlerinden kullanıp üretim yapıyoruz. Biz, bunları 70-80 gün gibi doğal ortamlarında bırakarak üretimini yapıyoruz. Bu doğal olduğunun bir göstergesidir. 80 gün boyunca 4-5 kilogram ağırlığında pastırma çıkacak diye Türkiye'nin hiçbir ilinde diğer pastırmacılar özenmez ve de uğraşmazlar. Diğer iller fabrikasyonla üretim yapmayı tercih ediyorlar. Biz ise Kastamonu pastırmasını açık alanlarda güneş ve rüzgarda doğal olarak kurutup üretimini yapıyoruz. Pastırma ve sucuğumuzda hiçbir kimyasal madde bulunmaz. Dana eti özenle tuzlanır, tuzlandıktan sonra açık alanda kurutulmaya bırakılır. Kuruyan pastırmalarımız özenle hazırladığımız çemen ile üstleri çemenlenir ve dükkana getirilerek müşterilerimize satışa sunulur. Bu doğal üretim iddia ediyoruz Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Tek doğal ve lezzetli pastırma Kastamonu'da üretilmektedir" dedi.

"Herkesin damak zevkine uygun en lezzetli pastırma ve sucuğu üretiyoruz"

Kastamonu'da pastırma ve sucuğun seri üretimini yapmadıklarını söyleyen Ayberk Karaosmanoğlu, "Çok fazla üretmiyoruz. Bizim pastırmamızı hiçbir markette, şarküteri de ya da zincir marketlerde bulunmaz. Biz, Kastamonu'da bulunan işyerlerimizden tüm Türkiye'ye özenle paketleyerek kargo ile gönderiyoruz. Bizim pastırmalarımız hiçbir yerde bulunmadığı gibi biz direk vatandaşın damak lezzetine uygun en lezzetli pastırmayı yapmaktayız" diye konuştu.

"Ürettiğimiz pastırma ve sucukları müşterilere kargo ile gönderiyoruz"

1923 yılından bu tarafa 4 kuşaktır pastırma ve sucuk üretimi yaptıklarına işaret eden Fatih Karaosmanoğlu ise, "Ben ise 42 yıldır pastırma üretimi yapıyorum. Biz tamamen doğal üretim yapıyoruz, doğal ortamda rüzgar ve güneş ile kurutuyoruz. Hayvanlarımız Ilgaz Dağında yaylada beslediğimiz hayvanlardan yapıyoruz. Pastırmamızı doğal üretim ve burada kendimizin beslediği yayladaki hayvanlardan seri üretim yapmadan 60-70 gün bekleyerek bir pastırmanın oluşumunu, bu şekilde Kastamonu pastırmamızı üretiyoruz. Toptan bizden de talep oluyor ama biz veremeyiz zaten çünkü biz doğal ortamda 60-70 gün bekleyerek pastırma üretiyoruz. Biz, kendi müşterilerimize yetişecek şekilde lezzetli pastırmalarımızı kargo ile gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

"2 kilogram etten 1 kilo 250 gram kurumuş sucuk elde ediyoruz"

Kastamonu sucuğunu da pastırma gibi doğal ortamda 35-40 gün kadar açık alanda rüzgar ve güneşin altında kuruttuklarına dikkat çeken Fatih Karaosmanoğlu, "Kastamonu sucuğunun da özelliği kesmiş olduğumuz hayvanlarımızın pastırma yaptığımız etlerden yani sırt, kaburga bölümünden yapıyoruz. Bunlarında içerisine Taşköprü sarımsağı başta olmak üzere çeşitli en güzel baharatları kullanıyoruz ve sucuğumuzun da bir özelliği kesinlikle doğal ortamda rüzgar ve güneşin altında kendi başına kurumasıdır. Bir sucuğumuz 35-40 gün kadar açık alanda rüzgara karşı bekletiyoruz ve sucuğumuzu üretiyoruz. 2 kilogram etten 1 kilo 250 gram kadar kurumuş sucuk elde ediliyor. Bunu da tamamen doğal ortamda elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ne Kayseri, ne Afyonkarahisar; Kastamonu pastırma ve sucukta geçerli tek lezzet"

Kastamonu pastırmasını ve sucuğunu severek tükettiklerini anlatan Rıza Kepenek de, şöyle konuştu:

"Kastamonu Pastırmasının zaten meşhur olduğunu biliyoruz. Ailecek tüketiyoruz, çok ta beğeniyoruz. Diğer pastırmalardan farklı, sucuğunda özelliği farklı. Severek hem pastırmayı hem de sucuğu yiyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Diğer illerin pastırmasından değil ama sucuklarından yedim. Ama Kastamonu sucuğunun tadını alamadım. Çünkü Kastamonu sucuğu yüzde 100 dana etinden yapılıyor. Doğal olarak kurutulup yapıldığı için bunu da kendimiz biliyoruz. Bu yüzden Kastamonu'nun sucuğunu tercih ediyoruz, çocuklarımıza da bu şekilde yedirmeye çalışıyoruz. Ne Kayseri, ne Afyonkarahisar; Kastamonu pastırma ve sucukta tek geçerli lezzet. Zaten bunu onlarda biliyor ama kabul edemiyorlar. Herkese Kastamonu'nun hem pastırmasını hem de sucuğunu tavsiye ediyorum."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Köpeğin öğretmene saldırı anı güvenlik kamerasında
Köpeğin öğretmene saldırı anı güvenlik kamerasında
Yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
Yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı
Tamirhanede çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı
Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar
AYM ihraç edilen hakim ve savcıların baro kaydı için 'özel hayata saygı' hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek
2006-2007 sürecinde uzman öğretmen olamayan bir öğretmenin başöğretmen olabilmesi için 33 yıllık hizmetinin olması gerecek
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi
Danıştay İDDK Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili ret kararını onadı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı
Kardeşlerim dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri