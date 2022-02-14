Kırmızı ışıkta beklerken infaz edilen kuzenlere ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı

Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Altın haftaya yükselişle başladı, gramı 805 TL'den işlem görüyor
Altın haftaya yükselişle başladı, gramı 805 TL'den işlem görüyor
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Engelliler araç alamıyor
Engelliler araç alamıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırmızı ışıkta beklerken infaz edilen kuzenlere ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil içinde trafik ışıklarında durdukları sırada kurşun yağmuruna tutulan Emine Çöp (27) ve kuzeni Tuğçe Semiz (22) son yolculuklarına uğurlandı. Yeni ehliyet alan kuzenlerin gece sakin olduğu için otomobil kullanmaya çıktıkları öne sürülürken, Tuğçe Semiz'in, erkek arkadaşı tarafından bir süredir rahatsız edildiği iddia edildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Şubat 2022 16:39
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, dün saat 04.45 sıralarında, Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in içinde bulunduğu 34 EKY 853 plakalı otomobil ile Alihan K.'nin kullandığı 34 DCU 278 plakalı otomobile trafik ışıklarında yavaşladıkları sırada, arkalarından gelen araçtan inen 2 kişi tabancalarla ateş etti.

Saldırganlar daha sonra otomobile binerek İstanbul istikametine doğru kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Emine Çöp ise kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alihan K. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 milimetre kovan tespit etti. Polis olayın ardından kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GECE OTOMOBİL KULLANIYORLARMIŞ

Eşlerinden ayrılan iki kuzenin bir süre önce ehliyet aldıkları, gece sakin olduğu için tecrübe kazanmak için otomobil kullandıkları, bu sırada aynı mahalleden tanıdıkları olan Alihan K.'nin kendilerine yardımcı olmak için takip ettiği iddia edildi.

Yakınları Tuğçe Semiz'in erkek arkadaşıyla sorun yaşadığını, bir süredir kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in cenazeleri bugün Ulus Mahallesi Şehitlik Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine Çöp ve Semiz'in aileleri ve yakınları katıldı.

Cenaze namazından önce Emine Çöp'ün iki küçük çocuğu Emir ve Ali Rıza annelerinin tabutuna sarıldı.

Birinin tabuta son bakışı yürek burktu. Tabutun başında uzun süre gözyaşı döken bir aile yakını, "Eminem, çocukların yanına geldi Eminem. Çocuklarını getirdim sana" diye feryat etti. Emine Çöp'ün babası Talat Çöp'ün sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

Kılınan cenaze namazlarının ardından iki kuzen Gebze Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kırmızı ışıkta kar maskeli infaz: İki kadın öldürüldü
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İki çocuğun çaldığı lüks cip bulundu
İki çocuğun çaldığı lüks cip bulundu
Kadın elbisesi giydirerek işkence yapan çete tutuklandı
Kadın elbisesi giydirerek işkence yapan çete tutuklandı
Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla öldürüldü
Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla öldürüldü
Sivas'ta bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
Sivas'ta bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
Taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi: Direksiyon altında düğme tespiti
Taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi: Direksiyon altında düğme tespiti
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bu Habere Tepkiniz

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar

AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar

AYM ihraç edilen hakim ve savcıların baro kaydı için 'özel hayata saygı' hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek

Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek

2006-2007 sürecinde uzman öğretmen olamayan bir öğretmenin başöğretmen olabilmesi için 33 yıllık hizmetinin olması gerecek
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi

2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi

Danıştay İDDK Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili ret kararını onadı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı

Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri