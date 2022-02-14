Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
İki üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
MEB'den 3600 ek gösterge açıklaması
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Vali'den 'tebdili kıyafetle' hastane denetimi
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Engelliler araç alamıyor
Engelliler araç alamıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
Ana sayfaHaberler Terör

Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Edirne merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 16:44
Yazdır
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, komiser yardımcısı, doktor, polis ve avukatların da bulunduğu 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Ağrı ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı
Yazıcıoğlu kazası yargılamasında tanık: Bazı görüntüler var ki içiniz kaldırmaz!
Yazıcıoğlu kazası yargılamasında tanık: Bazı görüntüler var ki içiniz kaldırmaz!
FETÖ'nün polis akademisi yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün polis akademisi yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli yakalandı
Öcalan'ın yakalanması yıl dönümü eylemleri kapsamında yurt genelinde 67 gözaltı
Öcalan'ın yakalanması yıl dönümü eylemleri kapsamında yurt genelinde 67 gözaltı
Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar

AYM'den ihraç edilen 'hakim ve savcıların' baro kaydına ilişkin önemli karar

AYM ihraç edilen hakim ve savcıların baro kaydı için 'özel hayata saygı' hakkının ihlal edildiğine karar verdi
Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek

Başöğretmenlik için 33 yıl hizmet gerekecek

2006-2007 sürecinde uzman öğretmen olamayan bir öğretmenin başöğretmen olabilmesi için 33 yıllık hizmetinin olması gerecek
2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi

2020 DGS sınavı ile ilgili dava süreci İDDK'nın onama kararı ile sona erdi

Danıştay İDDK Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili ret kararını onadı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı

Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri