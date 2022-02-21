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4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı

Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Şubat 2022 14:04
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4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı

Kariyer Uzmanlık 1970'lere dayanmaktadır.

Modern kamu yönetimi anlayışı ile beraber devletin icracı yönüne oranla düzenleyici ve denetleyici yönü daha ağır basmaya başlamıştır. 1970'li yıllarda ilk olarak o zamanki adıyla Devlet Planlama Teşkilatında "Planlama Uzmanı" unvanıyla Türk kamu yönetiminde görülmeye başlanan kariyer uzmanlık sistemi, 1980'li ve 1990'lı yıllarda çeşitli kurumlarda görülmeye başlanmıştır. Kamu yönetimi

zihniyetinde gerçekleşen değişimle birlikte 2000'li yıllarla kariyer uzmanlık birçok kamu kurumunda yaygınlaşmıştır. Bilindiği üzere Türk kamu personel sisteminin klasik hiyerarşik yapısı genel olarak sırasıyla; memur, şef, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür şeklinde ilerlemektedir. Modern kamu yönetimi yaklaşımında ise hem bürokrasinin azaltılıp kamu hizmetlerinin hızlandırılması hem de dil bilen, çeşitli yetkinliklere haiz kalifiye bir memur tipinin oluşturulması amacıyla kariyer uzmanlıklar yaygınlaştırılmıştır. Kariyer uzmanlar kamu kurumlarında çoğunlukla daire başkanının altında çalışıp, kurumların politika üretme süreçlerinde etkin rol alan, yetkinlik ve donanımları ile vizyoner personeller olarak görülmektedir.

Projenin Hedefi

Kamu kurumlarının nitelikli personelleri olan kariyer uzmanların bu önemi nedeniyle ÇASGEM tarafından 2021 yılı itibariyle "Kamu Yönetiminde Kariyer Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitim Yoluyla Verimliliğinin Artırılması Projesi-UVEP" yürütülmeye başlanmıştır. Projenin kapsamında bakanlıkların merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 41. Maddesi kapsamında görev yapan merkez kariyer uzman ve uzman yardımcıları çalışılmıştır. Proje ile kamu kurumlarında seçkin personeller olarak istihdamı yaygınlaştırılan kariyer uzmanlarının, kurumlarının politika ve strateji üretme süreçlerine katılım, kurumun alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmesi, proje geliştirmesi gibi nitelik gerektiren işlerde çalıştıkları ön kabulüyle uzmanların ve kariyer uzmanlık sisteminin ihtiyaçları, problemleri ve eğitim gereksinimlerinin tespit edilip buna yönelik öneriler geliştirip, faaliyetler düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Çalışmanın Serüveni

Yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak ÇASGEM Proje Ekibi tarafından konuya ilişkin akademik

literatürün tarandığı bir Ön Rapor hazırlanmıştır. Ön Raporda ortaya çıkan sonuçlara binaen 21

Nisan 2021 tarihinde on sekiz kamu kurumundan kariyer uzman, uzman yardımcısı ve yöneticinin

katılımıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin destekleriyle çevrimiçi olarak "Kariyer

Uzmanlık Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. Çalıştay katılımcılarının değerli katkılarını ve sonuçları içeren

bir Çalıştay Raporu hazırlanıp ilgililere sunulmuştur. Çalıştay raporunda ortaya çıkan sonuçlar

da bu "Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu"nun hazırlanmasına bir temel

olmuştur.

KAPAT [X]

4022 kariyer meslek mensubu ile anket yapıldı

Bu rapor kapsamında bakanlıklar ile bağlı, ilgi ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta olan merkez kariyer uzman ve uzman yardımcılarına yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda toplam 47 kurumdan 4022 merkez uzman, uzman yardımcısı ve yönetici araştırma anketini cevaplamıştır. Bu yönüyle düşünüldüğünde çalışma, kamuda kariyer uzmanlara yönelik gerçekleştirilmiş ciddi bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma ile kariyer uzmanların gözünden kariyer mesleğin sorunları, ihtiyaçları, mesleği seçme nedenleri, uzman yardımcılığı sürecinin etkinliği, kurumların kariyer meslek açısından çalışma şartları, mesleki gelişimin daha iyi ilerlemesi için nelerin gerekli olduğu vb. birçok konuya ilişkin görüşler alınmıştır. Araştırmada elde edilen doneler üzerinden kariyer uzmanlığın etkinliğini artırabilmek adına öneriler geliştirilip raporun ilgili kısımlarında sunulmuştur.

RAPOR

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