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Prof. Dr. Tükek: Tam aşılı kişilerde ölüm riski çok düşük

Koronavirüs salgınında vaka sayısı arttıkça ağır hastalananların ve vefat edenlerin sayısı da artıyor. Bu kişilerin büyük bölümünü hatırlatma dozunu ihmal edenler oluşturuyor. Uzmanlar, aşıyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.

Kaynak : TRT
Eklenme : 14 Şubat 2022 18:07
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Prof. Dr. Tükek: Tam aşılı kişilerde ölüm riski çok düşük

COVID-19'un omicron varyantının etkili olmasıyla vaka sayıları 70 binlere kadar düştü.

Çogu kişi omicronu hafif geçirse de hastalığın ölümle sonuçlanma ihtimali de var.

"Dozlarını tamamlamayanlar hayatını kaybedebiliyor"

Salgında ölüm sayılarının giderek arttığını belirten İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek şunları söyledi:

"Vaka sayılarının tırmanışla birlikte hassas kişilerin ve özellikle aşı olsa bile aşı üzerinden 6,8,10 ay geçmiş kişilerin de hatırlatma dozlarını yapmamış olmasından dolayı hastalığa yakalanmalarıyla bu kişilerin maalesef yoğun bakımlarda hayatlarını kaybettiklerini görüyoruz."

"Tam aşılı kişilerde ölüm riski çok düşük"

Özellikle 65 yaş üstü kişiler ve kronik rahatsızlığı olanlar risk grubunda.

Tükek, aşılarını eksiksiz yaptıranların hastalığı hafif atlattığını ise şu sözlerle vurguluyor:

"Tam aşılı kişilere baktığımız zaman gerçekten ölüm riskinin çok çok düşük olduğunu, yüzde 99 oranında hayatta kalma ihtimalleri olduğunu söyleyebiliyoruz. Şuanki istatistiksel verilere baktığımız zaman aşısızlar ya da aşısı tam olmayanlara aynı oranı veremiyoruz maalesef."

"Artışı önlemenin tek yolu aşı"

İstanbul'da vaka sayısı azalma eğiliminde. Anadolu'da ise artmaya devam ediyor.

Artışı önlemenin yolu aşı olmaktan geçiyor.

Tükek, salgından korunmanın en önemli yolunun ise aşı olduğunu aktarıyor:

"İstanbul'daki bu aşağı yönlü hareket tüm Türkiye'deki vaka sayısına yansıyor. Şu anda azalmanın nedenlerinden bir tanesi de büyük şehirlerdeki bu azalma ama bunun tam tersine de tabii doğu illerimizde ya da başka illerimizde de artma yaşanacak. Bu zaten tüm dünyada da böyle. Omicronun müthiş bir yayılmacı, hastalık yapıcı özelliğinden kaynaklanan bir sorun bu, bunu yaşayacağız. Burada amaç hastalığı yaşamak değil, hastalıktan sağ kalmak. Bunun için de en etkili silahımız tabiiki aşı."

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