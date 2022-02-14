Sultanbeyli'deki çatı yangınında bir çocuk hayatını kaybetti
Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangında bir çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Şubat 2022 19:01
Turgutreis Mahallesi Yeniyol Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, engelli olduğu belirtilen 12 yaşındaki Yasemin Sülümlü hayatını kaybetti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız