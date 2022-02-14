Muğla kıyıları göçmen kaynıyor

Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından 8 düzensiz göçmen ile birlikte bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Fethiye açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Marmaris açıklarında lastik bot içinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen ve yine Marmaris açıklarında can salı içinde Türk Karasularına geri itilen 24 olmak üzere toplam 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.