Şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

Gaziosmanpaşa'da şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının takla atması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri 34 FZ 0238 plakalı otomobili durdurmak istedi. İçerisinde iki kişi bulunan otomobil "dur" ihtarına uymayınca polis ekipleri aracı kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında Galeri Caddesi'nde kontrolden çıkan polis aracı takla attı. Kazada iki polis memuru hafif yaralandı. İki şüpheli, otomobili terk edip yaya olarak kaçtı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cadde trafiğe kapatıldı. Şüphelilerin terk ettiği araçta olay yeri inceleme ekiplerince yapılan aramada üç tabanca ele geçirildi. Araç, incelemelerin ardından çekici yardımıyla götürüldü.

Özel Harekat timlerinin de intikal ettiği bölgede şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.