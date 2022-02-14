Bakan Koca'dan sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol maçına Turkovac yazılı formayla çıkan GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Eyüpspor'a teşekkür etti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Şubat 2022 23:17
Sağlık Bakanı Koca, futbol maçına Turkovac yazılı formalarla çıkarak yerli
aşıya dikkat çeken spor kulüplerine teşekkür etti.
Koca, Twitter hesabından GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü
ve Eyüpspor'a teşekkür etti.
Koca, paylaşımına "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları
Kovid-19'a karşı sıkı korur" notunu ekledi.