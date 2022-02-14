Ege Denizi'nde göçmen kaçaklığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.