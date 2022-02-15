Hacizli maaştan 8 milyonluk villaya

VIP makam aracına binen S.Ş.'nin Bilecik'te 1.5 milyonluk villa ve binlerce dönüm arsa aldığı ortaya çıkmıştı. Bilecik'teki çok değerli Pelitözü Gölpark çevresini gözüne kestiren S.Ş.'nin, babasına, amcasına ve iki yakın akrabasına, onlarca dönüm araziyi ucuza aldırıp, daha sonra imar planında değişiklik yaptırarak milyonlarca lira rant elde ettiği belirlenmişti.

S.Ş.'nin mal varlığı ile ilgili son olarak geçen temmuz ayında Bodrum Turgutreis'te 8 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldığı ortaya çıktı. Şahin'in kısa sürede bu kadar mal varlığını nasıl elde ettiği merak konusu oldu.

TUNA ÇAM