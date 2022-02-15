Uşak'ta koca dehşeti! Önce eşini öldürdü, sonra kendine sıktı

Uşak'ta meydana gelen olayda 43 yaşındaki Önder Bulut, 3 çocuk annesi eşi Nazife Bulut'u bir arkadaşından aldığı otomobille Uşak Kent Ormanı'na götürdü.

Eşini ormana getiren Önder Bulut, araçtan çıkardığı av tüfeği ile henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Nazife Bulut'u vurdu. 3 çocuk annesi Bulut, olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından eşine dehşeti yaşatan koca Önder Bulut, aynı tüfekle kendi boğazına sıktı.

EŞİNE DEHŞETİ YAŞATAN KOCA, ABİSİNE EŞİNİ VURDUĞUNU HABER ETMİŞ

Eşine dehşeti yaşatan koca Önder Bulut eşini vurduktan sonra abisi A.R. Bulut'u aradı. Yaptığı telefon konuşmasında abisine, eşini tüfekle vurarak öldürdüğünü, Uşak Kent Ormanı'nda olduğunu ve kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

Bunun üzerine olay yerine aracı aldığı arkadaşı ile gelen abi A. R. Bulut, yengesinin öldüğünü, Önder Bulut'un ise ağır yaralı olarak gördü. Abi Bulut durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ, CANİ KOCA AĞIR YARALI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nazife Bulut'un hayatını kaybettiğini, dehşeti yaşatan kocanın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası ağır yaralı Önder Bulut'u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybeden Nazife Bulut ise olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonrasında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Önder Bulut'un hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.