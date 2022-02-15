Rus casuslara 33 yıl hapis

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz 7-8 Ekim tarihlerinde ülkemizde bulunan hem Mossad casuslarına yönelik hem de Rus casusluk hücresine yönelik gerçekleştirdiği ikiz operasyonla iki hücreyi de etkisiz hale getirdi. Ülkemizde bulunan Çeçen muhalifleri hedefine koyan Rus casusluk hücresiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

25 sayfalık hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin detaylarına SABAH ulaştı. Bislan Rasaev'in hücre lideri olduğu tamamı tutuklu 8 kişilik casusluk hücresine, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında 22 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

HEDEFLERİ ÇEÇEN KOMUTAN 'ABDULHAKİM'Dİ

Türkiye'de yaşayan 'Abdülhakim' isimli Çeçen muhalif lider olduğu tespit edilen hücrenin suikast talimatını, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un kuzeni olan Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov'dan aldığı ortaya çıkarıldı.

SUİKAST TALİMATLARI DELİMKHANOV'DAN

İddianameye göre, hücre lideri Bislan Rasaev, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un kuzeni olan ve Duma Meclisi'nde milletvekilliği yapan Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov'la görüşerek talimatlandırıldı. Delimkhanov'un ismi 2009 yılında Çeçen muhalif Umar İsrailov ve Dubai'de Çeçen muhalif Sulim Yamadaev suikastlerini azmettirmesi gerekçesiyle hakkında Interpol kararı düzenlenmesiyle biliniyor.

TAŞERON DUKUZOV

İddianamede Kazbek Dukuzov'un Adam Delimkhanov'un Çeçen muhaliflere yönelik suilkastlarda taşeron olarak kullandığı isim olarak tanımlanıyor. Dukuzov, 2004'te Rus kökenli ABD vatandaşı gazeteci Paul Klebnikov'a, aynı yıl Çeçenistan eski Başbakan yardımcılarından Yan Sergunin'e, 2020 yılında Avusturya Viyana şehrindeki Çeçen muhalif 'Anzor' kod adlı Mamekhan Umarov'a ve 2020 yılında Rusya karşıtı gazeteci Giorgi Gabunia'ya yönelik gerçekleştirilen suikast eylemlerini organizatörlüğünü yapan bir isimdi. 'Anzor' kod adlı kişi bu suikasttan dolayı Avusturya makamlarınca müebbet hapisle cezalandırıldı.

Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçen vatandaşlar, peşlerinde olan kişileri deşifre etmek amacıyla geçtiğimiz Ağustos ayında 'Security Turkey' isimli bir Telegram grubu kurdu. Hesap üzerinden yapılan paylaşımlar, Çeçen muhalifleri takip eden çevrelerin yani casusların da dikkatini çekti ve deşifre oldukları izlenimi edinildi. 16 Aralık 2020'den beri Türkiye'de bulunan Çeçen kökenli Rusya vatandaşı Bislan Rasaev, Çeçen muhaliflere yönelik İstanbul'da eylem arayışı için harekete geçti. Bu hesap ülkemizde yaşayan Çeçen muhaliflerin can güvenliği için MİT'in de radarındaydı.

SUSTURUCULU SİLAH BULUNDU

İddianameye göre, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, biri susturucu ve lazer tertibatı takılı 3 tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek, 2 adet Kiril alfabesi ile düzenlenmiş mühür ve 3 adet farklı araçlara ait plaka ele geçirildiği vurgulandı. Bu silahlardan bir tanesi 'Ebubekir' kod isimli Abdula Abdulaev'in evindeki banyonun tavanındaki gizli bölmeden çıktı.

Hücre lideri Bislan Rasaev'in evinde silahın yanı sıra ayrıca mesafe ölçme özelliklerine sahip tek göz dürbün ele geçirildi. İddianameye göre, infaz şebekesinin Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladıkları eylemde kullanacağı silah ve mühimmatları da DEAŞ üyeliğinden ceza alan ve 2019'da cezaevinden tahliye edilen, aynı zamanda yasadışı silah kaçakçılığı yapan 'Ebubekir' kod adlı 45 yaşındaki Abdula Abdulaev'den temin etti.

MUHALİF ÇEÇENLERİ FOTOĞRAFLADILAR

Şüphelilerin incelenen dijital materyallerinde, muhalif Çeçen vatandaşlara yönelik çok sayıda takip maksatlı habersiz çekilmiş fotoğraf bulundu. Ayrıca bol miktarda yabancı uyruklu pasaport bilgilerini içeren görseller de şüphelilerin dijitallerinden çıktı. İddianamede şüphelilerin temin ettikleri bilgi ve belgeleri, adına hareket ettikleri ve talimat aldıkları yabancı devlet lehine ve Türkiye'de yaşayan Çeçen muhalif vatandaşların zararına olacak yabancı ülke veya istihbaratına servis etmeyi planladığı vurgulandı.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN