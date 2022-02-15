Belçika'da dört kadını öldürdü; Türkiye'de serbest kaldı

İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
Kaskoda 100TL net indirim
Kaskoda 100TL net indirim
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
28. Dönem POMEM giriş yerleri açıklandı
28. Dönem POMEM giriş yerleri açıklandı
Altın fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesinde
Altın fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesinde
Bülent Arınç'ın 'sitem dolu' mektubu tartışma yarattı
Bülent Arınç'ın 'sitem dolu' mektubu tartışma yarattı
Elektrikte fahiş zam liderleri de çarptı
Elektrikte fahiş zam liderleri de çarptı
'Şifrelerim çalındı' bahanesi öğretmeni kurtarmadı!
'Şifrelerim çalındı' bahanesi öğretmeni kurtarmadı!
Elektrikte indirim formülü: Meskenlere KDV indirimi esnafa kademeli tarife
Elektrikte indirim formülü: Meskenlere KDV indirimi esnafa kademeli tarife
Üç KDV indirimi daha geliyor
Üç KDV indirimi daha geliyor
Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın
Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın
1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
UYAP'ta yaşanan sorunlar Bakanlığa bildirildi
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Gram altın son altı haftanın zirvesinde
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
Bakanlık ve sendika 3600 ek gösterge için bir araya gelecek
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
İlaç fiyatlarında kur artışı: Avro kuru güncellendi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
Ekonomide yeni hamle: Enflasyonla Mücadele Timi
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
ELDER'den açıklama: Elektrik tarifelerini dağıtım şirketleri belirlemiyor
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Fırat Çakıroğlu davasında eski üniversite yöneticilerine ceza
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması: Etiketlere yansıdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Belçika'da dört kadını öldürdü; Türkiye'de serbest kaldı

Belçika'nın Gent şehrinde eşi ve hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu dört kadını öldürüp, iki kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahküm edilen Osman Çallı'nın, cezasının geri kalanını çekmek için iade edildiği Türkiye'de serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Eklenme : 15 Şubat 2022 08:40
Yazdır
Belçika'da dört kadını öldürdü; Türkiye'de serbest kaldı

Belçika'nın Gent şehrinde eşi ve hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu dört kadını öldürüp, iki kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahküm edilen Osman Çallı'nın, cezasının geri kalanını çekmek için iade edildiği Türkiye'de serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Belçika Adalet Bakanlığı, Türk makamlarından açıklama talep etti. Kurban yakınları ve mağdurlar da karara tepki gösteriyor.

Gent şehrinde yaşayan Osman Çallı, 11 Kasım 2004 gecesi, 25 yaşındaki eşi Teslime ile hamile olan 19 yaşındaki kız kardeşi Hacer Çallı'yı sandalyeye bağlayıp kurşunladıktan sonra, üzerlerine yorgan yığıp ateşe verdi.

Daha sonra Aalst kentine giden Çallı, burada eski eşi ve kayınvalidesi ile evdeki bir erkeği kurşun yağmuruna tuttu. Eski eşi ve kayınvalidesi ölürken, Belçikalı erkek ağır yaralandı.

Tekrar Gent'e dönmek üzere yıla çıkan Çallı, otomobilinin arıza yapması üzerine bir kadın sürücüyü silah zoruyla rehin aldı.

Gent'te eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Biçer Erbil adlı kişinin evine giden Osman Çallı, onu da ağır yaraladı.

Daha sonra polise teslim olan ve "Ailemin namusunu temizledim" diyen Çallı'nın, Belçikalı eşinden olan oğlunu kaçırmak suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı da ortaya çıktı.

Gent'te dört yıl süren yargılama sonunda Osman Çallı, ömür boyu hapse mahküm edildi.

Çallı, mahkümiyetten beş yıl sonra, cezasının geri kalanını Türkiye'de çekmek için başvuru yaptı. 28 Haziran 2013'te Türkiye'ye iade edilen Çallı, 2014 yılından itibaren Belçika ulusal adli sicilinden silindi.

'CEZANIZIN BEŞTE İKİSİNİ ÇEKTİKTEN SONRA SERBEST KALABİLİRSİNİZ'

Türkiye'de fiilen üç yıl hapis yatan Osman Çallı'nın, 2020 yılından bu yana özgür olduğu ortaya çıktı.

Belçika medyasına konuşan avukatı Ergun Top'a göre, 2016 Eylül ayından itibaren Osman Çallı yarı özgürlüğe sahip oldu, 10 Kasım 2019'da da şartlı tahliye ile salıverildi. Çallı, 2020'de de tamamen özgürlüğüne kavuştu.

Belçika medyasında, Çallı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affıyla salıverildiği öne sürüldü. Ancak Avukat Top bunun doğru olmadığını açıkladı.

Top, "Türkiye'de cezanızın beşte ikisini çektikten sonra serbest kalabilirsiniz. Tahliyenin Cumhurbaşkanı affıyla değil, Türk hukuk sistemi ile ilgisi var" diye konuştu.

KAPAT [X]

'GÜNEŞİN VE DENİZİN TADINI ÇIKARIYORUM'

Şu anda 63 yaşında olan Çallı, kendisini telefonla arayan Belçika'daki VTM Haber kanalı muhabirine, "Burada güneşin, denizin ve kumsalın tadını çıkarıyorum. 15 yıl boyunca cezamı çektim. Burada yeni bir hayata başladım. Yakında bir oğlum olacak. Artık rahat bırakılmak istiyorum" dedi.

Çallı'nın vurduğu ve hayatta kalan iki kurbandan biri olan Henri De Cooman'ın avukatı, Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Christoph D'Haese, dört kadının katili Çallı'nın, Belçika'da cezasını çekmek yerine özgürce dolaşmasını, "utanç verici ve anlaşılmaz" diye değerlendirdi.

Belçikalı milletvekili, "O kişi, dört kadına sözde namus duygusuyla saldırdı ve katletti. Çallı, yakınlarına da tarifsiz acılar yaşattı. Böyle biri ömür cezayı hak ediyor, bir gün bile eksik değil" diye konuştu.

'TÜRK MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA İSTEDİK'

Belçika Adalet Bakanlığı, Çallı'nın serbest bırakılması konusunda Türkiye'nin kendilerini resmi olarak bilgilendirmediğini öne sürdü. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Şu anda Çallı'nın durumu hakkında resmi bir bilgimiz yok. Türk makamlarından açıklama istedik, yanıt bekliyoruz" denildi.

Osman Çallı'nın, Türkiye'nin 1983'te imzaladığı ve Belçika'nın da taraf olduğu "Hükümlülerin Nakline İlişkin Avrupa Sözleşmesi" uyarınca iade edildiği belirtildi.

Anlaşma kapsamında her iki ülkenin de iadeye onay vermesi durumunda, hükümlünün cezası, gönderildiği ülkenin yasalarına dönüştürülüyor.

Anlaşmaya göre, infazın devam edeceği ülkenin, cezanın uygulanma biçimi ve olası tahliye konusunda diğer ülkeyi bilgilendirmesi gerekiyor.

Ancak Belçika makamlarına göre, Türkiye bunu yapmadı. Adalet Bakanlığı yetkilisi Sharon Beavis, Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, iade sonrası Belçika'nın Türkiye'deki ceza prosedürü üzerinde hiçbir etkisi kalmadığını vurguladı.

Belçika makamlarının açıklama talebi, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği aracılığıyla Ankara'ya iletildi.

Geçen yıl Belçika'dan 91 hükümlü, cezalarının geri kalanını tamamlamak üzere Hollanda, Fransa, Romanya, Polonya, Bulgaristan ve İtalya'nda aralarında olduğu ülkelere iade edildi.

Kaynak: BBC

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı ağabeyi çıktı
Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı ağabeyi çıktı
Kendilerine saldıran pitbull köpekleri tabancayla öldürdüler
Kendilerine saldıran pitbull köpekleri tabancayla öldürdüler
Kahramanmaraş'ta firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı
Kahramanmaraş'ta firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı
Trenin çarptığı otomobil sürücüsü canını son anda atlayarak kurtardı
Trenin çarptığı otomobil sürücüsü canını son anda atlayarak kurtardı

Bu Habere Tepkiniz

YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!
YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!
Üniversitelerde çalışan idari personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2022 yılında merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmasını bekliyor!
Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar
Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar
RTÜK üyelerine yapılan hatalı ödemelerle ilgili Sayıştay'dan iki önemli karar
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı
Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili komisyon çalışmalarının Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
İşte Omicron'un üç yeni semptomu!
İşte Omicron'un üç yeni semptomu!
Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede baskın varyant olan Omicron'un endişele verici yeni semptomları ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un yaygın olarak gözlemlenen baş ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlarına yenilerini ekledi.