Erdoğan'ın BAE ziyaretine özel klip
Birleşik Arap Emirlikleri'nde ünlü şarkıcı Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti vesileyle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını Türkçe seslendirdi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Şubat 2022 08:58
BAE'li sanatçı Hüseyin El Cesmi, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine binaen "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını Türkçe seslendirdi.
Cesmi, videoyu sosyal medya hesabından, 'BAE'den Türk halkına' notuyla paylaştı. Paylaşılan video sosyal medyada yoğun ilgi gördüMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız