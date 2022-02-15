Kahramanmaraş'ta firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 09:05
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyonda, hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız