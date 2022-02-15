Batman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi kapsamında çalışma başlatıldı.
Dün düzenlenen operasyonla terör örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen ve sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen 4 soruşturma kapsamında, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları, finansal destek sağladıkları ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul ve Van'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 20'sini yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız