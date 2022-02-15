Mantar toplamaya gitti, 100 kilo göktaşı buldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde çiftçilik işiyle uğraşan Zeki Baran (52), 20 gün önce mantar toplamak için araziye çıktı. Kavak ağaçlarının çevresinde bir süre mantar aradıktan sonra tarlasını kontrole giden Baran, tesadüfen gördüğü taşlar dikkatini çekti. Taşları toplayan Baran, araştırmaları sonucunda taşların, gök taşı olduğunu tespit etti.

'Paraya çevirip hayırlı işlerde kullanmak istiyorum'

İnternetteki diğer göktaşları ile elindeki taşların aynı olduğunu fark ettiğini dile getiren Baran, "Yine aynı benim gibi bir tane çiftçi vatandaşımız Çorum'da bulmuş 58 kilogram. Amerika'ya 180 bin dolara sattığını öğrendim internette. Onda gördükten sonra benim taşlarla karşılaştırdım. Aynı taş olduğunu fark ettim. Bunları satmak istiyorum. Araştırdığıma göre de bunu Rusya, Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa'nın aldığını öğrendim. Bu taşları da almak isteyenler olduğu zaman bana ulaşırlarsa bu taşları alıp paraya çevirip hayırlı işlerde kullanmak istiyorum. Kaçak köyünde yaşıyorum. Bu köyde 20 yıl muhtarlık yaptım" diye konuştu.

Elindekilerin, diğer taşlara göre ağır olduğunu anlatan Baran, "Şu anda halen çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşıyorum. O gün mantara gittim. Allah mantar yerine taşları toplamayı nasip etti. Alıcılarını bekliyorum. Normal taşların 2-3 kat ağırlığında. Demirin de en az 2 kat ağırlığında. Ufak bir taşı tartıyorum 12 kilogram geliyor. Bu demirden de taştan da 2-3 kat ağırlığında. Toplam 300 metre bir alanda dağınık bir şekilde yayılmış oradan topladım" ifadesini kullandı.