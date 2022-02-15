İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç. ile mağdur sıfatıyla yabancı uyruklu doktor V.E. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık A.Ç'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mağdur V.E, erkek arkadaşı ile ayrılması nedeniyle moralinin bozuk olduğunu, başhekim A.Ç'nin kendisine ilaç verdiğini belirtti.

Olay günü hastanede nöbetçi olduğu sırada A.Ç'nin kendisini odasına çağırdığını ve alkol içirdiğini ileri süren V.E, ilaç ve alkolün etkisiyle baş dönmesi yaşayarak kontrolünü kaybettiğini söyledi.

V.E, A.Ç'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.

Taraf avukatlarının da savunma ve iddialarının ardından bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Alihan Orhan heyetin kararını açıkladı.

Mahkeme tutuklu sanık A.Ç'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmetti.