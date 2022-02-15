Bakan Varank, çift yıldızlar etrafında yapılan gezegen keşfini tebrik etti

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK 1001 Programı desteğiyle yürütülen "Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi Projesi"nde 1336 ışık yılı uzaklıkta iki gezegen keşfedilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de ilk kez çift yıldızlar etrafında gezegen keşfedildiğine işaret eden Varank, "TÜBİTAK destekli projenin yürütücüsü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baştürk ve ekibini tebrik ediyor, daha nice başarılara imza atmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

- TUG teleskobu da kullanıldı

TÜBİTAK'ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, keşfedilen gezegenler "Kepler451c" ve "Kepler451d" olarak adlandırıldı. Bu keşifle "Kepler-451" sisteminde daha önce keşfedilmiş bir gezegene ilave olarak Jüpiter boyutlarında iki dev gezegen daha keşfedilmiş oldu.

Keşifte TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) 1 metre çaplı T100 teleskobu da gözlem amaçlı kullanıldı.