Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi'de BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BAE ile Ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır." dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde ticari görüşmelerine başladı. Abu Dabi'de BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldiği toplantısında açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarınadan öne çıkanlar:
-13 anlaşmayı imzalamış olduk. BAE ile ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda hemfikiriz.
-Türkiye istihdam kapasitesi coğrafi kapasitesi, fiziki alt yapısıyla öne çıkan bir ülkedir. Geçen seneyi yüzde 33 artışla rekor ihracatla tamamladık. Çift haneli rakamlara ulaşacağını inandığımız büyüme rakamlarıyla bu başarıları arttıracağız.
-Daha önce Türkiye'yi tercih etmiş şirketler de yatırımlarını genişletmektedirler. 2013 yılından bu yana doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız