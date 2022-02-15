2022-YKS'ye ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar yayımlandı
ÖSYM internet sitesinden (2022-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' başlığıyla 90 soru ve cevaplarını yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Şubat 2022 11:10
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlanmıştır.
Tüm adaylarımızın bilgilerine sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'Sıkça Sorulan Sorular' için Tıklayınız.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız