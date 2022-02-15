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Bakan Kasapoğlu'ndan sponsorluk vurgusu

Bakan Kasapoğlu: Bu uzun bir yol ve bu yolda yol arkadaşlıkları çok değerli. Sadece devletin bu anlamda desteği değil, özel sektörün, sponsorların bu işe gönül verenlerin hem maddi hem manevi destekleri çok önemli

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 11:50
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu uzun bir yol ve bu yolda yol arkadaşlıkları çok değerli. Sadece devletin bu anlamda desteği değil özel sektörün, sponsorların bu işe gönül verenlerin hem maddi hem manevi destekleri çok önemli." dedi.

Türkiye İş Bankasının 5 yıl daha Satranç Federasyonu ana sponsoru olmasına ilişkin protokol Bakan Kasapoğlu'nun makamında düzenlenen törenle imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ı makamında kabul etti.

Satrancın yaygınlaşması ve kolay ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonunun ana sponsoru olan İş Bankası, satranca verdiği desteği 5 yıl daha uzattı.

Bakan Kasapoğlu'nun makamında gerçekleştirilen imza törende federasyon ve banka yetkilileri de hazır bulundu.

- "Sporun tüm branşları bizim için önemli"

İmza töreninde yaptığı konuşmada sporun tüm branşlarına destek verdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Spor bizim için hem tabana yayma noktasında, hem sporda başarı önemli hedeflerimiz ve bu çerçevede sporu birkaç branştan ibaret görmediğimizi ifade ediyoruz. Sporun tüm branşlarına önem verdiğimizi ifade ederken diğer yandan da çalışmalarla, politikalarla birtakım hamleler gerçekleştiriyoruz. Satranç da bu çerçevede hem güzel birtakım hedeflerimizin olduğu hem de bu hedefleri bir yandan gerçekleştirirken diğer yandan büyüterek farklı ufuklara yelken açtığımız bir branş. Ben bu vesileyle başkanımızı değerli ekibini ve değerli sponsorlarını tebrik ediyorum." dedi.

Özel sektörün spor alanındaki sponsorluklarının oldukça önemli olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, ''Bu uzun bir yol ve bu yolda yol arkadaşlıkları çok değerli. Sadece devletin bu anlamda desteği değil özel sektörün, sponsorların bu işe gönül verenlerin hem maddi hem manevi destekleri çok önemli. Bu da işbirliklerinden bir tanesi. 16 yıldır devam eden bir iş birliğini daha yukarı noktalara taşıma adına da şahitlik yapacağız. Satranç gençlerimizin, çocuklarımızın gelişimine büyük ivme kazandıran bir branş. Taktik, strateji gelişiminde katkısı olan bir spor.'' açıklamasını yaptı.

Satrancın eğitim hayatının farklı evrelerinde ciddi önem teşkil ettiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Salgına rağmen lisanslı sporcu sayısında gelinen ciddi bir nokta var. Takdire şayan bir artış. Özellikle anasınıfları çalışması yine hep ifade ettiğimiz sporla eğitimin entegre olması açısından yine önemli bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

- "Yurtlarımızda da satrancı yaygınlaştıracağız"

Satrancın yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmaların da bakanlık tarafından hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ana sınıfları, okullar önemli bir alan bizler için. Bakanlık olarak dünyanın en önemli otel zincirleriyle rekabet eden bir yurt altyapımız var. 750 bin yatağımız var. Yurtlarımızda da satrancın yaygınlaşması adına birtakım çalışmalar var. Bu çalışmaları 2022 yılında yeni bir hedefe büyütmek, satrancın yaygınlaşması ve yelpazenin genişlemesi açısında da bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Bugünkü buluşma vesilemiz Türkiye İş Bankası İle Satranç Federasyonunun iş birliğinin uzatılması, büyütülmesi, güçlendirilmesi. Ben bu her iki kuruma da bu örnek tabloyu ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki sizlerin bu gayretleriyle oluşan sinerjide sadece satrançta değil, diğer branşlarda da bu güzel tablolar çoğalsın bereketlensin."

- "Satranç sporuna 20 yıldan fazla süreyle destek vereceğiz"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, federasyon ile yürüttükleri iş birliğinin artık sponsorluğun çok ötesinde bir anlam ifade ettiğini vurguladı.

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"Biz artık bir aile gibi olduk." diyen Aran, şunları kaydetti:

"2005'te federasyonumuzla birlikte attığımız ilk imzayla, ülkemizde satrancın yaygınlaştırılması ve kolay erişilebilir bir spor haline gelmesi, Türkiye'nin bir satranç ülkesi olması amacıyla güzel bir hamle yapmıştık. Aradan geçen sürede Bakanlığımızın desteği, federasyonun büyük çabalarıyla satranç sporunda ülke olarak çok önemli mesafeler katettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyorum. Yolculuğumuzun bundan sonra da devam edeceğinin güzel bir göstergesi olan bugünkü imzayla, satranç sporuna 20 yıldan fazla süreyle destek vermiş olacağız."

Türkiye İş Bankası ile 2005 yılından beri devam eden ana sponsorluğun Türk sporu için önemine değinen Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da "Ana sponsorumuz ile tekrar 5 yıllık sponsorluk anlaşması yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönemde devlet okullarında açtığımız 30 bini bulan Satranç Sınıfları Projesi'ni okul öncesine de taşıyacağız. Eğitim hayatına başlayan her çocuğumuzun satranç sporu ile tanışmasını hedefliyoruz. Satranç sporuna her zaman destek veren sayın bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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