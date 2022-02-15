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Otomobille kaza yapan sürücünün motosiklet ehliyeti alınır mı? Yargıtay karar verdi

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aracıyla bir motosikletlinin ölümüne neden olan sürücünün hem otomobil hem de motosiklet ehliyetine el konulmasını hukuka aykırı bularak sadece otomobil ehliyetine el konulması gerektiğine hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 11:19
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Otomobille kaza yapan sürücünün motosiklet ehliyeti alınır mı? Yargıtay karar verdi

Dairenin kararına göre bir kişi, İzmir'de 18 Şubat 2015'te akşam saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken bir motosikletliye çarparak ölümüne sebep oldu. Kazaya ilişkin yapılan soruşturma sonucu açılan davada İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan otomobil sürücüsü, asli kusurlu bulunarak "taksirle ölüme neden olma" suçundan süreli hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanığın B sınıfı otomobil ile A2 sınıfı motosiklet sürücü belgelerine de el konuldu.

Kararının ardından sanık avukatı, dosyayı temyiz istemiyle Yargıtaya taşıdı. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa "taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen cezayı yerinde buldu ancak sanığın her iki sürücü belgesine de el konulmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Yerel mahkemenin bu kararının yeniden yargılamayı gerektirmediğine işaret edilen daire kararında, hükmün ilgili maddesine "B sınıfı sürücü belgesi" ifadesinin eklenmesini, kararın düzeltilerek onanmasını kararlaştırdı.

Dairenin oy birliğiyle aldığı kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın sürücü belgesi bilgileri incelendiğinde, aynı belge numarası adı altında B ve A2 sürücü belgesinin bulunduğu, sanık hakkında bu madde hükümlerinin uygulanmasına karar verilirken, yargılamaya konu kazayı idaresindeki otomobil ile yaptığı ve bu nedenle sanığın somut olaya konu taksirle öldürme suçu sebebiyle A2 sınıfı sürücü belgesinin geri alınamayacağı gözetilmeden sanığa ait sürücü belgesinin sınıfı belirtilmeden geri alınmasına karar verilmesi kanuna aykırıdır."

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