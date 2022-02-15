Cezaları onanan gazeteci Pehlivan ve Ağırel adliyeye gelerek teslim oldu

Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
En iyi fiyat garantisiyle kasko
En iyi fiyat garantisiyle kasko
Bakan Koca: Mümkünse bugün bekliyoruz...
Bakan Koca: Mümkünse bugün bekliyoruz...
Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Elektrik faturalarında yeni çalışma hazırlanıyor, Erdoğan'a sunulacak
Elektrik faturalarında yeni çalışma hazırlanıyor, Erdoğan'a sunulacak
Dayakçı öğretmen hakkında Mahkeme kararını verdi
Dayakçı öğretmen hakkında Mahkeme kararını verdi
Konut fiyatlarındaki dalgalı seyir birkaç ay içinde durulacak
Konut fiyatlarındaki dalgalı seyir birkaç ay içinde durulacak
Bahçeli'den Elektrik ve doğalgaz fiyatı açıklaması
Bahçeli'den Elektrik ve doğalgaz fiyatı açıklaması
2022-YKS'ye ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar yayımlandı
2022-YKS'ye ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar yayımlandı
İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
28. Dönem POMEM giriş yerleri açıklandı
28. Dönem POMEM giriş yerleri açıklandı
Altın fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesinde
Altın fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesinde
Bülent Arınç'ın 'sitem dolu' mektubu tartışma yarattı
Bülent Arınç'ın 'sitem dolu' mektubu tartışma yarattı
Elektrikte fahiş zam liderleri de çarptı
Elektrikte fahiş zam liderleri de çarptı
'Şifrelerim çalındı' bahanesi öğretmeni kurtarmadı!
'Şifrelerim çalındı' bahanesi öğretmeni kurtarmadı!
Elektrikte indirim formülü: Meskenlere KDV indirimi esnafa kademeli tarife
Elektrikte indirim formülü: Meskenlere KDV indirimi esnafa kademeli tarife
Üç KDV indirimi daha geliyor
Üç KDV indirimi daha geliyor
Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın
Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın
1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
Ana sayfaHaberler Terör

Cezaları onanan gazeteci Pehlivan ve Ağırel adliyeye gelerek teslim oldu

İnfaz savcılığındaki işlemleri tamamlanan Pehlivan ve Ağırel, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 11:21
Yazdır
Cezaları onanan gazeteci Pehlivan ve Ağırel adliyeye gelerek teslim oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin davada haklarında verilen karar istinaf tarafından onanan eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, cezaevine gönderildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 Eylül 2020'de sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın ise 3 yıl 9'ar ay hapis cezalarına çarptırılmasına ilişkin karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2022'de onandı.

Söz konusu onama kararı üzerine haklarında verilen hüküm kesinleşen sanıklardan Pehlivan ve Ağırel, infaz işlemlerinin yapılması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Avukatları eşliğinde infaz savcılığına çıkan Pehlivan ve Ağırel, kimliklerini görevlilere teslim ederek bir süre işlemlerin tamamlanmasını bekledi.

Bu sırada basın mensuplarına açıklama yapan Pehlivan, "Fiilden ziyade failin hedef alındığı bir davaydı bu. Sadece gazetecilik yaptığımız için tekrar cezaevine giriyoruz. Bu karanlık günlerin geçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Dönüp dolaşıp tarihin bizi haklı çıkardığını herkes görecek. Bir dakika dahi yatmamamız gerekiyor. İnfaz Kanunu gereği hemen serbest kalmamız, hatta cezaevine dahi girmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Murat Ağırel de "Yapılanların ve yapılmaya çalışılanların gayesini biliyoruz. Yargılandığımız dava sadece sonuç, sebepleri başka. Biz bu sebeplere boyun eğmeyeceğiz." dedi.

İnfaz savcılığındaki işlemleri tamamlanan Pehlivan ile Ağırel, polis nezaretinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Bu arada, Barış Terkoğlu'nun aralarında bulunduğu bir grup gazeteci de arkadaşlarına destek vermek için adliyeye geldi.

- Davanın geçmişi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı dava, 9 Eylül 2020'de karara bağlanmıştı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Yeni Yaşam Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmetmiş, eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni sanık Barış Pehlivan ve gazeteci Hülya Kılınç'a da aynı suçtan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası vermişti.

Sanık Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci'nin tüm suçlardan beraatine karar veren mahkeme, ayrıca tüm sanıkların "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan ayrı ayrı beraatini kararlaştırmıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre ve aldıkları cezayı göz önüne alarak sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliyelerine, savunması alınamayan firari sanık Erk Acarer'in dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı
Yunanistan'a kaçarken 3 FETÖ mensubu yakalandı, 1 FETÖ mensubu tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken 3 FETÖ mensubu yakalandı, 1 FETÖ mensubu tutuklandı
MİT mensuplarının ifşasına ilişkin davada cezası onanan Hülya Kılınç tutuklandı
MİT mensuplarının ifşasına ilişkin davada cezası onanan Hülya Kılınç tutuklandı
Halkbank davasını manipüle etmek isteyen FETÖ sanığının dosyası istinaftan geçti
Halkbank davasını manipüle etmek isteyen FETÖ sanığının dosyası istinaftan geçti
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Gıdada KDV indiriminden muaf tutulan bazı ürünler, yeniden listeye eklendi
Gıdada KDV indiriminden muaf tutulan bazı ürünler, yeniden listeye eklendi

Bu Habere Tepkiniz

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı
Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.
YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!
YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!
Üniversitelerde çalışan idari personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2022 yılında merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmasını bekliyor!
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar
Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar
RTÜK üyelerine yapılan hatalı ödemelerle ilgili Sayıştay'dan iki önemli karar
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?
Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi
Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları
Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı
MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili komisyon çalışmalarının Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
İşte Omicron'un üç yeni semptomu!
İşte Omicron'un üç yeni semptomu!
Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede baskın varyant olan Omicron'un endişele verici yeni semptomları ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un yaygın olarak gözlemlenen baş ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlarına yenilerini ekledi.