'Büyük mükelleflere özel vergi dairesi' modeli Ankara'da uygulanmaya başlandı

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkentin büyük ve kurumsal mükelleflerine hizmet vermek üzere kurulan "Ankara Kurumlar Vergi Dairesi" bu yıl faaliyete başladı.

Daire, İstanbul'daki Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının faaliyetlerine benzer şekilde yeni bir modelle mükelleflerine hizmet veriyor.

Yeni vergi dairesinin mükellefleri, aktif büyüklüğü, sermaye ve satış tutarları, çalıştırılan işçi sayısı ve tahakkuk-tahsilat gibi ölçütler dikkate alınarak seçildi.

Mükelleflere, bankalarda hizmet veren kurumsal müşteri temsilcileri gibi, sektörlerinde uzmanlaşmış personel birebir iletişim kurarak hizmet sağlıyor. Projenin, verimliliğinin ve mükellef memnuniyetinin değerlendirilmesinin ardından diğer büyükşehirlerdeki vergi dairelerine de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, AA muhabirine, vergilerin, kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağı olduğunu, bir yandan da ekonomik ve sosyal politikaların önemli bir uygulama aracı haline geldiğini söyledi.

Vergisel uygulamalarda ölçek, bölge ve sektör verilerinin ekonomik politikaların belirlenmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Duman, sektör ve ölçek hacimlerinin birlikte değerlendirilmesinin büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin ortak sorunlarının bilinmesi ve hizmet niteliklerinin buna göre geliştirilmesi için gerekli olduğunu bildirdi.

Duman, Ankara'nın, Türkiye'nin toplam kurumlar vergisi içindeki payının 26 milyar 991 milyon 430 bin lira tahakkukla yüzde 18,5'ini oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bu orana etki eden başta savunma sanayisi olmak üzere, Türkiye'nin stratejik yatırımlarını gerçekleştiren büyük mükellefler bulunmaktadır. Ankara Kurumlar Vergi Dairesine bağlanan 672 kurumsal şirket, kentte toplanan kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 85'ini karşılamaktadır." dedi.

- Personel, mükellefle birebir iletişime geçecek

Duman, gelişen ekonomik faaliyetlerin Ankara'yı sanayi, teknoloji, bilim, eğitim, sağlık ve ticaret kenti haline getirdiğini belirterek, Türkiye'nin önemli ve stratejik yatırımlarından şehir hastaneleri, otoyollar, limanlar, enerji ve savunma sanayi projelerinin Ankara'nın kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapıldığını ifade etti.

Başkentin sanayi ve ticaret konusundaki hızlı yükselişine ayak uyduracak, bu şirketlere hem değer katacak hem de iş ve işlemlerini hızla sonuçlandıracak bir vergi dairesi modeline geçtiklerini vurgulayan Duman, "Bu proje aynı sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamakla birlikte, sektörel uzmanlaşma ve kurumsal bilgi birikiminin oluşmasına katkı verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Duman, Ankara Kurumlar Vergi Dairesi içinde her personele, aynı sektörde faaliyet gösteren 20-25 mükellefin bağlandığı bilgisini vererek, "Personelimizin, mükellefleriyle birebir iletişime geçerek, ziyaret ederek, vergi dairesi ile mükellef arasındaki iletişimi en üst düzeye çıkarmasını hedefliyoruz." dedi.

Personelin tamamının, vergi dairesi faaliyete geçmeden önce tüm vergi mevzuatına yönelik eğitimden geçirilmek suretiyle mevcut bilgilerinin yenilenmesi ve yetkinliklerinin artırılmasının sağlandığını belirten Duman, gelecek dönemde de her sektörün kendi dinamiklerinin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda mevzuat bilgilerinin güncellenmesini ve uzman personelin eğitimlerinin gerçekleştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Duman, Ankara Kurumlar Vergi Dairesinin hizmet verdiği mükelleflerin, belli bir aktif büyüklüğe sahip, çalıştırdığı işçi sayısı ile istihdama önemli ölçüde katkı sağlayan, faaliyetlerinde süreklilik arz eden, vergi ödevlerini süresinde yerine getirenlerden oluştuğunu anlattı. Bu koşullar sayesinde söz konusu mükelleflerin itibarına da olumlu katkı verileceğine dikkati çeken Duman, sektörel uzmanlaşmayla az sayıdaki mükellefe daha nitelikli hizmet sunulmasının sağlanacağını, böylece ortaya çıkabilecek sorunların çözümünün hızlanacağını dile getirdi. Duman, vergiye ilişkin iş ve işlemlerde karşılaşılması muhtemel gecikmelerin yaşanmasının da bu sayede minimuma indirileceğini söyledi.

- "Uygulama, ticari hayata önemli katkılarda bulunacak"

Ankara Kurumlar Vergi Dairesine bağlanan Bilkent Holding AŞ'nin Mali İşler Grup Başkanı Alaattin Tabur, söz konusu vergi dairesinin organizasyon yapısının sektörel bazlı hizmet vermek üzere tasarlanmasıyla ihtisas sahibi kadrosunun, büyük ölçekli şirketlerin teknik bilgi, uzmanlık ve deneyim gerektiren işlemlerini hatasız ve zaman kaybetmeden yerine getirilmesine imkan vereceğini vurguladı.

Tabur, söz konusu vergi dairesinin etkin ve etkili bir hizmet sunacağını, vergisel işlemleri hızlandıracağını düşündüklerini ve bu yapılanmaya olumlu baktıklarını belirtti.

Ankara'nın büyük ve kurumsal mükelleflerine özel olarak hizmet verecek Ankara Kurumlar Vergi Dairesine bağlanan Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sarıoğlu, Ankara'nın yüksek vergi ödeyen kurumları arasında yer aldıklarını ifade ederek, yeni uygulama sayesinde vergisel konulara daha hızlı çözüm bulmayı ümit ettiklerini bildirdi. Mustafa Sarıoğlu, "Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından şirketimize yapılan ziyarette kurumlar vergi dairesi uygulaması konusunda bilgi verildi. Kendilerine desteklerimizi ve duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. Bir personelin şirketimizle birebir iletişim halinde olacağı söylendi. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde yapılan bu güzel uygulama, Vergi Dairesi ile biz mükellefler arasındaki iletişimi hızlandırarak, ticari hayata önemli katkılarda bulunacaktır." diye konuştu.

- "Vizyoner bir uygulama"

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın da 1984 yılından beri, özel okul, kurs, eğitim yayıncılığı alanlarında Ankara'da hizmet verdiklerini hatırlatarak, vergi dairesi yetkililerini sahada görmenin kendileri açısından büyük bir motivasyon olduğunu aktardı. Vergi disiplinini, sadece caydırıcı yöntemler ve cezalarla sağlayabilmenin mümkün olmadığını ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Vergisini tam ve düzenli ödeyen mükelleflerle üst düzeyde iletişim kurulması ve taltif edilmesinin, toplumdaki vergi kültürünün oluşturulması için büyük önem arz ettiği kanaatindeyim. Diğer yandan, belli ölçeğin üzerindeki firmaların sadece bu firmalara özel hizmet verecek bir vergi dairesi tarafından takip edilecek olmasını oldukça işlevsel buluyorum. Büyük firmaların kendilerine has sorun ve işlemlerinde uzmanlaşmış bir vergi dairesi, verginin tahakkuku ve tahsili aşamalarında büyük fayda sağlayacaktır. Yine, bu ölçekteki firmalar için firmayı ve sektörü tanıyan vergi uzmanlarının görevlendirilmiş olması ve firmalara bu alanda rehberlik edecek uzmanlar atanmış olması oldukça vizyoner bir uygulama."

Aselsannet Mali Yönetim Direktörü Ali Eray da Hazine ve Maliye Bakanlığınca oluşturulan bu yeni yapı içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Ankara Kurumlar Vergi Dairesinin kurulmasıyla birlikte ilgili yönetici ve uzmanlarla görüşüldüğünü, tanışma toplantıları yapıldığını anlatan Eray, şunları kaydetti:

"Şirketimiz, faaliyette bulunduğumuz sektör ve özellikli projelerimiz hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Yeni yapının sektörel bazlı olması, farklı konulardaki sorularımıza tek kanaldan, hızlı ve yüz yüze cevaplar alabilecek olmamız, vergi mevzuatına ilişkin operasyonel işlemlerimizde bize hız kazandıracak ve yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Bundan sonraki süreçlerde yakın ilişkilerimizin artarak devam edeceğini, tereddüt ettiğimiz her konuda, her zaman destek alabileceğimizi biliyoruz."