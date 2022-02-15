İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaret tarihi belli oldu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında "Sayın Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var, belki Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Başbakan sayın Benet'in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak" demişti.

Geçen hafta Herzog koronavirüs geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

İsrail böyle değerlendirmişti: Turnusol kağıdı

İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili seyahatin Türkiye'nin ikili ilişkilerdeki normalleşmeye dönük niyetiyle ilgili bir "turnusol kağıdı" işlevi göreceğini belirtti ve eklemişti:

"Başkanlık düzeyinde bir toplantı bir araç olarak kullanılabilir. Başkan siyasi değil sembolik bir figür ve her halükarda Herzog Türklerle kendi görüşmelerini yürütüyor. Böyle bir kanalla görüşmelere başlanabilir ve ardından gelişmelere ve etkilere göre yavaşça ilerleyebilir. "

Haaretz'e konuşan bir başka yetkili de Türkiye ile "donmuş" ilişkileri "ılığa" dönüştürme kararının alındığını söyledi ve olasılıkları söyle değerlendirdi:

"Her türlü sembolik şey olabilir. Örneğin, elçilerin değişimi veya ekonomik anlaşmalar. Ama Türkiye'den de net şeyler gelmeden ilerlemeyeceğiz."