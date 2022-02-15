Bakan Akar'ın koronavirüs testi negatife döndü
Milli Savunma Bakanı Akar, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Şubat 2022 11:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19'u atlattığını ve çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.
Kovid-19 testi 6 Şubat'ta pozitif çıkan Akar, yaptığı açıklamada, hafif semptomlarla geçirdiği hastalığı atlattığını bildirdi.
Çalışmalarına devam ettiğini belirten Akar, bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gideceğini kaydetti.
Akar, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız