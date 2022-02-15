Halkbank davasını manipüle etmek isteyen FETÖ sanığının dosyası istinaftan geçti

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapse mahkum edildiği dosya istinaftan geçti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, 5 Kasım 2021'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesince tamamlandı.

Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik ceza artırımının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.

- Eski istihbaratçıyı ABD'ye kaçıracaktı

Gerekçeli karara göre Metin Can Yılmaz, kayınpederi Altaylı, eski istihbaratçı Mehmet Barıner ve tur şirketi sorumlusu Seda Chamatzoglou iddianamede sanık olarak yer aldı.

Altaylı ve damadı Yılmaz, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştı.

Bunun için Chamatzoglou ile irtibata geçildi ancak kaçırma planı işlemeden sanıklar yakalandı.

İddianamenin kabulünün ardından 19 Mart 2020'de davanın görülmesine başlandı.

İlk duruşmaya çıkmayan Yılmaz, sonraki duruşmada hazırlık yapmadığı gerekçesiyle savunma yapmak istemedi, 17 Haziran 2020'de görülen 7. celsede ise reddihakim talebinde bulundu.

Sonraki celsede sanık Altaylı'nın savunma yapacağını dile getirmesinin ardından söz alan Yılmaz, bir kez daha reddihakim talebinde bulundu.

16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi kabul etmemesi üzerine son kararı vermek için itirazın gönderildiği Ankara 17. Ceza Mahkemesi de Yılmaz'ın, defalarca dile getirdiği reddihakim talebinin "yargılamayı uzatmaya yönelik" olduğuna hükmederek talebi yerinde görmedi.

Reddihakim taleplerini duruşmadan önce mahkemeye bildirmek yerine diğer sanıkların savunma yaptığı sırada dile getirmesi nedeniyle davanın birçok kez ertelenmesine neden olan Yılmaz, uyarılara rağmen sonraki celselerde de tutumunu sürdürdü.

Diğer sanıkların da savunma yapmasının önüne geçen ve yargılamayı uzatmaya yönelik tutumu nedeniyle sorgusuna başlanılmayan Yılmaz'ın dosyası, 26 Ekim 2020'de ayrıldı.

Yargılama boyunca 62 saat savunma yaptığı kayıtlara geçen Yılmaz hakkındaki karar, 5 Kasım 2021'deki duruşmada verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Yılmaz hakkında takdir indirimi yapılmadı.