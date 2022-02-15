Murat Sancak: Hakan Şükür'ün hakemler üstünde etkisi var

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Beyaz TV'de olay yaratan açıklamalar yaptı.

Hakemlerin içerisinde FETÖ'cü olduğunu söyleyen Murat Sancak "Hakan Şükür'e dikkat etsinler. Ben söylüyorsam vardır bir şeyler. Hakemlerin üzerinde çok büyük etkisi var!" dedi.

Açıklamalarına devam eden Murat Sancak "Disiplin Kurulu'nu devreye sokup bana 421 gün ceza vermeye kalkmayın. Hepinizi ifşa ederim. Mübarek ağzımı açtırmayın. İçinizdeki FETÖ'cüleri temizleyin!" ifadelerini kullandı

Murat Sancak ayrıca "Bazı menajerlik şirketlerine de bakın, paralar nereye gidiyor!" açıklamasını yaptı.

Hakemlerin içindeki FETÖ'cü isimler olduğuna ve temizlenmesi gerektiğine tekrar vurgu yapan Murat Sancak "Daha sonra başka açıklamalar da yapacağım. İsim isim gerekirse yapacağım. Federasyonun benimle ilgili alacağı karara göre herkesi böyle ortaya dökeceğim!" diyerek sözlerini noktaladı.