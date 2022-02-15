Otomobilini 11 bin liraya sattı: 605 bin lira ceza geldi

Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
En iyi fiyat garantisiyle kasko
En iyi fiyat garantisiyle kasko
Bakan Koca: Mümkünse bugün bekliyoruz...
Bakan Koca: Mümkünse bugün bekliyoruz...
Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Elektrik faturalarında yeni çalışma hazırlanıyor, Erdoğan'a sunulacak
Elektrik faturalarında yeni çalışma hazırlanıyor, Erdoğan'a sunulacak
Dayakçı öğretmen hakkında Mahkeme kararını verdi
Dayakçı öğretmen hakkında Mahkeme kararını verdi
Konut fiyatlarındaki dalgalı seyir birkaç ay içinde durulacak
Konut fiyatlarındaki dalgalı seyir birkaç ay içinde durulacak
Bahçeli'den Elektrik ve doğalgaz fiyatı açıklaması
Bahçeli'den Elektrik ve doğalgaz fiyatı açıklaması
2022-YKS'ye ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar yayımlandı
2022-YKS'ye ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar yayımlandı
İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
İlaç ve alkol vererek doktora tecavüz eden Başhekime 15 yıl hapis
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Tapuda rüşvetin detayları: Para alışverişi tuvalette yapılmış
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!
28. Dönem POMEM giriş yerleri açıklandı
28. Dönem POMEM giriş yerleri açıklandı
Altın fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesinde
Altın fiyatları 8 ayın en yüksek seviyesinde
Bülent Arınç'ın 'sitem dolu' mektubu tartışma yarattı
Bülent Arınç'ın 'sitem dolu' mektubu tartışma yarattı
Elektrikte fahiş zam liderleri de çarptı
Elektrikte fahiş zam liderleri de çarptı
'Şifrelerim çalındı' bahanesi öğretmeni kurtarmadı!
'Şifrelerim çalındı' bahanesi öğretmeni kurtarmadı!
Elektrikte indirim formülü: Meskenlere KDV indirimi esnafa kademeli tarife
Elektrikte indirim formülü: Meskenlere KDV indirimi esnafa kademeli tarife
Üç KDV indirimi daha geliyor
Üç KDV indirimi daha geliyor
Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın
Vatandaş daha fazla indirim bekliyor, KDV ile kalmasın
1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
1 milyon 121 bin kişi nüfusa kayıtlı, 695 bini şehirde yaşıyor
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Sağlık Müdürü hayatını kaybetti
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura aslında 4000 TL
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Manukyan'ın dairelerini sahte evrakla kiralayan Müdüre soruşturma
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 76 bin 632 vaka, 266 vefat
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
1,2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar kuruldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
THY'den ayrılan İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Otomobilini 11 bin liraya sattı: 605 bin lira ceza geldi

Adana'da yaşlı bir adamın 11 sene önce noter aracılığıyla 11 bin liraya sattığı otomobili için 3 buçuk sene önce 605 bin 213 lira ceza gönderildi. İcra davaları süren yaşlı adam, "Aracımı sattıktan 3 gün sonra yeni sahibi alkollü kazaya karışıyor. Bunun yüzünden sigorta firması da cezayı bana kesiyor. Üç buçuk yıldır davalar sürüyor ama halen sonuçlanmadı. Ben hastalığa kaldım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 13:20
Yazdır
Otomobilini 11 bin liraya sattı: 605 bin lira ceza geldi

Adana'da 3 çocuk babası 77 yaşındaki emekli Mehmet Reşat Efeoğlu, 6 Nisan 2011 tarihinde 01 BJ 743 plakalı otomobilini 11 bin lira karşılığında noter aracılığıyla D.N.A.'ya (37) sattı. Satıştan hemen sonra Efeoğlu, sigorta firmasına giderek zorunlu trafik poliçesini iptal ettirip kalan parasının iadesini aldı.

Ancak 2018 yılının Temmuz ayında Mehmet Reşat Efeoğlu'na Adana 4.İcra Dairesi'nden özel bir sigorta şirketinin alacaklısı olduğu 'İlamsız Takiplerde Ödeme Emri' başlıklı 266 bin 458 lira borç gönderildi. Borç karşısında şok alan Efeoğlu, borcu araştırmaya başladığında ise ikinci şoku yaşadı.

Efeoğlu, 6 Nisan 2011'de D.N.A.'ya sattığı otomobilin 9 Nisan 2011'de merkez Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsü üzerinde zincirleme trafik kazasına karıştığını, kazada 31 YN 324 plakalı araçta bulunan Kübra K.'nın da sakat kaldığını öğrendi. Borcun da D.N.A.'nın alkollü olması nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu 95. madde ve trafik sigortası genel şartları 4-B maddesi uyarında gönderildiğini tespit etti.

Bir yıl sonra 338 bin 755 lira ceza daha geldi

Mehmet Reşat Efeoğlu, araç satış ve trafik sigortası iptal belgesiyle birlikte avukatı aracılığıyla mahkemeye iptal davası açtı. Ancak mahkeme sürerken Efeoğlu'na 3 Nisan 2019 yılında bu seferde Adana 5. İcra Dairesi'nden 338 bin 755 lira borç geldi.

Bu borca da itiraz eden yaşlı adamın davaları sürüyor

Mehmet Reşat Efeoğlu, borçlar nedeniyle hastalığa yakalandığını söyledi. Efeoğlu, "11 sene önce otomobilimi noter aracılığıyla sattım. Ardından da zorunlu trafik sigortamın iptali için acenteye başvurdum ve iptali sağladım. Aracı sattıktan 7 sene sonra hiçbir şeyden habersizken bana Adana 4.İcra Dairesi'nden 266 bin 458 lira borç gönderildi. Elimdeki belgelerle itiraz ettim" diye konuştu.

"Mal varlığımı versem bunu karşılayamam"

"Hukuken maliki olmadığım bir vasıtadan dolayı nasıl oluyor da ben borçlu olup sorumlu tutuluyorum" diyen Mehmet Reşat Efeoğlu, şunları söyledi:

"Mantıken kabul edilecek değil. Otomobili noter vasıtasıyla satmışım ve alan kişi kaza yapmış. Satın alan kişiye sigorta 15 gün hak tanıyor. Sigorta şirketi bunu bildiği halde bana neden bu davayı açıyor. Ben bu olayla ilgili sigorta firmasıyla görüşüyorum ama cevap vermiyorlar. Bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılmasını istiyorum. Bu şirketin bu davadan vazgeçmesini istiyorum. Mahkeme 4 yıldır devam ediyor. Ben bu olaylardan dolayı hastalığa kaldım. Bunun hesabını kimden alacağım. Benim mal varlığımın tamamını da versem bunu karşılayacak imkanım yok. 11 bin liraya 11 sene önce sattığım otomobilden dolayı bu kadar büyük bir rakam ödememi istiyorlar."

"Herkesin başına böyle bir şey gelebilir"

Sigortacı Talip Gayir ise, yasada boşluk olduğunu, sigorta firmasının da bu boşluktan dolayı dava açtığını öne sürerek, "Karayolları Trafik Kanununa göre araç alım satımlarında aracı satın alan kişi satan kişinin trafik poliçesini 15 gün süreyle kullanabiliyor. Reşat beyin durumu da çok özel bir durum. Aracı sattıktan 3 gün sonra karşı tarafın sigorta yaptırmamasından dolayı ve alkollü olarak kaza yapması neticesiyle ciddi bir tazminat davasıyla karşı karşıya. Bununla ilgili bir yasa boşluğu var. İlgili sigorta şirketi de yasadaki boşluğu kullanarak böyle bir talepte bulunmuş. Şuan olay mahkemeye intikal etmiş durumda. Sonucu hep beraber bekliyoruz. Herkesin başına böyle bir şey gelebilir. Ancak yasalarla bu durum düzeltilebilir" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Bakan Akar'ın koronavirüs testi negatife döndü
Bakan Akar'ın koronavirüs testi negatife döndü
Bakan Varank, çift yıldızlar etrafında yapılan gezegen keşfini tebrik etti
Bakan Varank, çift yıldızlar etrafında yapılan gezegen keşfini tebrik etti
Mantar toplamaya gitti, 100 kilo göktaşı buldu
Mantar toplamaya gitti, 100 kilo göktaşı buldu
100 milyonluk miras kavgasında yeni aşama: Mitokondri bağına bakılacak
100 milyonluk miras kavgasında yeni aşama: Mitokondri bağına bakılacak
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Bu Habere Tepkiniz

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.
YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!

YÖK, üç yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!

Üniversitelerde çalışan idari personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2022 yılında merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmasını bekliyor!
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar

Sayıştay'dan RTÜK üyelerine hatalı ödemeye ilişkin iki karar

RTÜK üyelerine yapılan hatalı ödemelerle ilgili Sayıştay'dan iki önemli karar
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!

Memur Sen 3600 ek göstergede hedefini açıkladı!

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili komisyon çalışmalarının Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Sağlıklı gelecek için 'yeşil yarış'

Sağlıklı gelecek için 'yeşil yarış'

Bursa'nın geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için örnek çevre yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, çevre alanında yapılan iyi uygulamaları ön plana çıkarmak ve çevresel farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla 'Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması' düzenliyor.