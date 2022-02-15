Yunanistan'a kaçarken 3 FETÖ mensubu yakalandı, 1 FETÖ mensubu tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı. Öte yandan Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 13:40
Güvenlik güçlerince dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan H.İ.G ve Ö.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden H.İ.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ö.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Ş.B, S.Z. ve E.Z'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız