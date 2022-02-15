Kocaeli'de su fiyatlarında KDV indirimi yapıldı

İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararla temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

Bu doğrultuda, Kocaeli'nin sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine, 14 Şubat'tan geçerli olmak üzere yeni fiyat uygulanacak.