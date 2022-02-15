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'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın

İstanbul merkezli 4 ilde dublörlü tapu çetesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında tapu müdürü ve emniyet müdürünün de bulunduğu 15 kişi yakalandı. Başkanlarına ait 200 milyon liralık arsayı çetenin çalışma yöntemi ise 'pes' dedirtti. İlginç dolandırıcılık olayının ayrıntılarını CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ anlattı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz da vatandaşların dolandırılmamaları için alabileceği önlemler hakkında önemli bilgiler verdi.

Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 15 Şubat 2022 15:03
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'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın

Böyle bir şey olabileceği hiç aklımıza gelmezdi. Arsanız var bir bakıyorsunuz bir sabah hepsi satılmış. Tapu çetesinde müdürler, emlakçılar var. Profesyonel bir dolandırıcı çetesi var. Dublör kullanıp 200 milyonluk araziyi 20 milyona satarken yakalandılar. 1950 ve 70'li yıllardaki tapuların fotoğraflı kaydı yok. İlgilenilmeyen tapuları tespit ediyorlar ve hemen sahte kimlik çıkartıyorlar. Anlaşmalı oldukları noterden satış vekaletnamesi çıkartıyorlar. Sahte kimlikle hat çıkartıyorlar, bunu satış işlemi sırasında kullanıyorlar.

"SAHTE KİMLİK ÇIKARIYORLAR"

Uyuyan tapu sistemi var. Uzun süredir hiç ellenmemiş, vergisi yatırılmamış.1950 - 1970'li yıllarda alınan tapularda resimli nüfus cüzdanı örneği yokmuş. Gidip sahte kimlik çıkarıyorlar, Anadolu'daki noterlere gidiyorlar, satış vekaleti çıkarıyorlar. Sonra vekaletin de vekaletini çıkarıyorlar. Gidiyorlar vatandaşın 100 milyonluk arsasını 20 milyona satıyorlar. Sonra bir kez daha satıyorlar.

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"YENİ ALDIKLARI HATTI VATANDAŞIN E-DEVLETİ'NE TANIMLATIYORLAR"

Aslında ilginç bir nokta var. Vatandaşın e-devlet'ine de tanımlatıyorlar, yeni aldıkları hattı. O yüzden vatandaşın e-devlette başka hat var mı diye bakması lazım.

Sonra üçüncü ele alınırsa onu geri almak mümkün değil. Çünkü bu satışa iyi niyet karinesi diyor. İstanbul merkezli dört il. Ankara, Gaziantep ve Denizli'de operasyon yapılıyor.

Sarıyer'de tapu müdür yardımcısıydı, boşalan yere bu atandı. Bu da ayrı çete çıktı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Aralarında şube müdürü yardımcısı polis, tapu müdürü, noter katipleri, emlakçılar ve oto galericiler de var. Fatih'teki bir arsayı 20 milyona satarken; dublör götürüyorlar. Orada suçüstü yapılıyor.

GAYRİMENKUL HUKUKU DERNEĞİ BAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ UYARILAR

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Dolandırıcılık yöntemiyle tapuyu elden ele dolaştıranlara ilişkin olarak önlemleri Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz açıkladı. Kiraz, öncelikle Web Tapu'dan "İşlem yapılamaz" beyanının işaretlenmesini, sonrasında da verilen vekaletnamelerin süreli ve ne için verildiyse o kapsamda bulunmasını yani genel olmaması gerektiğini belirtti.

YAŞLI, ENGELLİ VE GURBETÇİLER HEDEF ALINMIŞ

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz şu ifadeleri kullandı:

KAPAT [X]

Yapılan sahtecilik organize bir sahtecilik gibi görünüyor. Yaşlı, engelli, yurt dışında yaşayan gurbetçiler ağırlıklı olmak üzere hedef alınmış. Tapularda uzun süre işlem yapılmaması da sahteciliğe yol açıyor. İki tür sahtecilik yapıldığını görüyoruz. Birincisi sahte vekaletname düzenleniyor. Gayrimenkul hareketsiz olduğu için işlem yapıyorlar.

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SAHTE NÜFUS CÜZDANIYLA İŞLEM YAPIYORLAR

Bir de sahte nüfus cüzdanı ile de işlem yapıyorlar. Bu noktada temel uyarı Web Tapu'ya girerek işlem yapılamaz beyanını işletmek. Web Tapu bu konu için özel buton açmış durumda. Her bağımsız bölümünüz için bu butonu işaretlediğinizde bir vekil sizin adınıza işlem yapamıyor.

VEKALETNAMELERİNİZE DİKKAT

Sahte vekaletname değil, sizden yıllar önce alınmış bir genel vekaletname ile de yapılabilir. Satma satın alma yetkileri varsa işlem yapılabilir. Burada da süreli vekaletname ve hangi evi arsayı arabayı satacaksanız onun için vekalet verilmesi gerekir.

Taşınmazlarla ilgili dönem dönem kontrol yapılması yani internetten Web Tapu'dan. Gurbetçiyse Türkiye'ye geldiğinde tapuya giderek, belediyeye giderek kontrol sağlanması gerekiyor.

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RANDEVU SADECE WEB TAPU'DAN ALINMIYOR

181'den de telefonla randevu alınıyor, internet olmasa da randevu alınıyor.

GERÇEK TAPU VE SAHTECİLİKLE TAPU ALAN NE OLACAK?

Eğer sahtecilikle tapuyu alan kişi, yani dolandırılan kişi hak sahibi olamaz. İyi niyetli de olsa alamaz. Buna hukukta yolsuz tescil diyoruz. Zaman aşımı yoktur ve dava açılarak tapuyu geri alabilir. Burada sıkıntı sahte vekaletle alınan evi üçüncü kişiye sattınız diyelim. 3. kişi iyi niyetini ispat ederse hak sahibi oluyor. İyi niyetini ispat edemezse ikinci devir nedeniyle tapusunu kaybetmiş kişi devlete tazminat davası açar. Taşınmazının değerini alır, taşınmazı gider.

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