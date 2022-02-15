Belçika'da çalışanlar dört gün mesai yapacak

Yeni düzenleme, her ikisi de çalışan çiftler ya da boşanmış ebeveynlere esnek çalışma olanağı getirdi.

Belçika hükümeti, şu an yüzde 71 olan istihdam oranını 2030 yılına kadar yüzde 80'e yükseltmeyi hedefleyen yeni "işgücü reformunu" kabul etti.

Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan yeni düzenleme uyarınca çalışanlara, çalışma süreleri konusunda daha fazla esneklik tanındı. Buna göre, çalışanlar haftada dört gün mesai yapabilecek.

Sorumlu oldukları işleri dört günde tamamlayan çalışanlar, haftanın 5. günü işe gitmek zorunda kalmayacak.