Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?

Soru: Merhaba İyi günler diliyorum. Öncelikle durumum biraz karışık bu yüzden size sorma gereksinimi duydum. Sorunuma çözüm bulup beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Ben %45 engelli şuanda kamuda çalışan bir memurum. İş hayatına 01.10.2005 tarihinde 4 a lı olarak başladım. Sonrasında 2007-2008 döneminde askerliğimi yedek subay olarak yaptım. Askerlik dönüşünde çeşitli işlerde çalışarak toplam1055 gün 4/a primim ödendi. 2018 yılında hastalığımdan dolayı rapor alarak engelli oldum. Sonrasında engelli memur statüsünde çalışmaya başladım. Ardından askerliğimden dolayı 5434 sayılı kanuna tabi oldum. Bu kanuna tabi olmam memuriyete giriş tarihimin askerlik olması ancak engelli memur statüsünde atamam gerçekleşti. Raporun memuriyete girmeden önce ya da sonra olması durumu var haliyle. Bu durumda öğrenmek istediğim kaç yıllık sigortalılık ve prim ödenmesi halinde emekli olabilirim? Ayrıca zamanı geldiğinde istifa edersem 20 yıl sigortalılık ve 4400 gün prim üzerinden 4/a statüsünde emekli olabilir miyim? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Detaylar:

Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar.

Memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarına istinaden ise 2 şekilde emeklilik olma durumları bulunur.

Birincisi malullük nedeniyle emeklilik, ikincisi de engellilik nedeniyle emekliliktir.

Malullük nedeniyle emeklilik (2008 yılı Ekim ayından önce memur olmayıp da sadece yedek subaylık hizmetleri olanlar için de 5434 hükümleri uygulanır.)

Memurların sağlık kurulu raporu almaları için ister kendileri ister Kurumları tarafından yönlendirilmek suretiyle tam teşekküllü Devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu alabilirler. Bu sağlık kurulu raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde şayet MALUL OLDUĞUNA şeklinde bir karar verildiğinde memur malul sayılır.

Malul sayılan memuru Kurumu malulen emekliye sevk işlemini yapar ve emeklilik belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderir. Memurun da en az 10 hizmet yılı varsa (sigortalı süreler, memurluk süreleri, esnaflık süreleri, borçlanılan süreler vb. dahil) Sosyal Güvenlik Kurumu bu memura malullük aylığını bağlar.

Ancak, bu rahatsızlığın kesinlikle göreve girmeden önce olmaması gerekir, var ise malullük aylığı bağlanması işlemi yapılmaz.

Göreve başladıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıktan dolayı (engellilik nedeniyle) emeklilik (5510 sayılı Kanunla getirilmiş olan yeni düzenleme çerçevesinde değerlendirmekteyiz)

5434 sayılı Kanunda bulunmayan ve ilk defa 5510 sayılı Kanunla getirilmiş olan bir uygulamada, göreve başladıktan sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkan memurlara yönelik olmaktadır. Bu durum malullük nedeniyle emeklilik değildir.

5434 e tabi memurlardan göreve başladıktan sonra haklarında düzenlenen sağlık kurulu raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde memurun çalışma gücü kayıp oranının;

- % 50 ila % 59 arasında olduğu kararı verildiğinde memurun en az 5760 gün (16 yıl)

- % 40 ila % 49 arasında olduğu kararı verildiğinde de memurun en az 6480 gün (18 yıl)

Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri bulunan çalışmalarının olması halinde bu memura yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Yani malullük aylığı olmayıp, engelliliklerinden dolayı yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Bu kapsamda olanlar için sigortalılık süresi aranmaz, sadece hizmet yılı aranır.

Her iki durumda da sigortalılık süresinin başlangıcına bakılmaz, yaş koşulu aranmaz, çalışılmış olan hizmet sürelerine bakılır.

Memurluk öncesi sigortalı olarak çalışma süreleri, yedek subaylık ve yedek subaylıktan kazanılan yıpranma payı, memurluk süresi hizmet yılına dahil edilir.

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları bulunanlar hakkında son 7 yıl kuralı uygulanır, sadece uygulanmama halleri arasında malullük durumu bulunur, bu halde son çalışılan statü, yani işçi ise işçiler hakkında uygulanan hükümler, memur ise memurlar hakkında uygulanan hükümlere tabi olunur.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Göreve başladıktan sonra aldığınız rapora göre, durumunuzun göreve başladıktan sonra çalışma gücü kaybı kapsamında SGK Sağlık Kurulunca inceleme yapılması ve verilecek karara göre işlem yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

% 45 oranında olduğunu belirttiğiniz raporunuza göre sigortalılık süresi aranmadan en az 6480 gün (18 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetinizin olması halinde, tarafınıza yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğini söyleyebiliriz.

Bunun için; öncelikli olarak Kurumunuza müracaat etmeniz ve Kurumunuzun da durumunuzla ilgili SGK ile irtibata geçip alınacak cevaba göre hareket etmeniz gerekecektir.

Ayrıca, memurluktan istifa etme ve sigortalı çalışma durumunda şayet sigortalı olarak emekli olma halinde sadece malullük talebinde bulunur iseniz son kurum mevzuatı uygulanacağını, şayet engellilik nedeniyle veya normal emeklilik şeklinde bir aylık talebinde bulunmanız halinde ise bunun için en az 1260 gün sigortalı olarak çalışmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.