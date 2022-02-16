Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nde alınan bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde saat 01.19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 03:50
Kandilli Rasathanesi'nde alınan bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde saat 01.19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti. Meydana gelen deprem kısa süreli vatandaşlarda paniğe neden oldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız