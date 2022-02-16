'3600 ek gösterge' için kritik gün: Aylık gelirler ve ikramiyeler artacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek gösterge düzenlemesinin kamu çalışanlarının emekli ikramiyelerinde 30 bin lira civarında ciddi bir iyileştirme sağlayacağını vurguladı. Yeni düzenleme teknik hizmetlerden geneli idari kadrolara kadar geniş bir kesimi kapsayacak.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre;

MAYIS'TA MECLİS'E GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek göstergeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar şekillenmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında bugün yapılacak toplantıya Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

Bakan Bilgin, toplantıda yaptıkları çalışmayı sunarken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da görüşlerini paylaşacak. Bakan Bilgin, düzenlemenin Mayıs'ta Meclis'e geleceğini söylemişti.

UNVAN VE DERECELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, hedeflerinin adil bir düzenleme olduğunu belirterek, "Bu düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Teknik hizmetlerden genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden diğer alanlara kadar kamu görevlilerinin içinde bulunabileceği süreç yönetimi arzuluyoruz.

Kamu görevlileri açısından önemli bir kazanım. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira civarında ciddi bir iyileştirmeye tekabül edecek. Emekli aylıklarında iyileşme sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİLİKTE ÜCRET KAYBI SONA ERİYOR

Bakanlık çalışmasına göre kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenlemeye gidiliyor. Düzenleme çalışan ile emekli arasında ücret kaybını da giderecek.

Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenen yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor.

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.

Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.

YARDIMCI HİZMETLER DE DAHİL

Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfında görevli kamu personeli için de eğitim durumuna göre ek gösterge belirlenecek. Şube müdürü unvanlı kadronun ek göstergesinin de hiyerarşik konum dikkate alınarak 3600'e, daire başkanlarının ek göstergesinin de 4800'e çıkarılması planlanıyor.

CETVEL YENİDEN DÜZENLENİYOR

Milyonlarca memurun kazancını etkileyecek ek gösterge düzenlemesi yaşama geçtiğinde öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek.

Emekli aylığı, ikramiye artışı ile birlikte kamuda yükselmenin de önü açılacak. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1150 lira, ikramiyesi de 37 bin lira artacak