Kabine toplanıyor... Gündem market denetimleri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pazartesi gününden itibaren marketlerde yapılan denetimler sonucunda gıda fiyatlarının ne kadarının indirildiği, gerekli düzenlemeleri yapmayan kaç işletmeye ceza kesildiği konusunda bir sunum yapacak.

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Toplantıda, Omicron'da zirvenin görülmesinin ardından vaka sayılarının yeniden düşüşe geçmesiyle ilgili son durum da masaya yatırılacak. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın il bazında vaka sayılarını, hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranları ve aşılama rakamlarıyla ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

BAE ZİYARETİNİN YANSIMALARI

Kabine toplantısının bir diğer önemli başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 yıl sonra BAE ziyareti ve burada yapılan anlaşmalar olacak. BAE ziyaretinin her iki ülkedeki yansımaları ele alınacak. Toplantıda, ayrıca, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin de gündeme gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bu ziyaret karşılıklı olarak büyükelçiler atanmadan mı olacak" sorusuna, "Neden olmasın? Karşılıklı ziyaret, ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır" cevabını vermişti.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Bunların yanı sıra, Rusya-Ukrayna sınırındaki kriz de toplantıda ele alınacak. ABD'nin Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edeceği uyarılarının ardından cuma gününden bu yana diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili yapılan girişimleri ve son gelişmeleri kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor.(Türkiye)

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DÜZENLEME ANA GÜNDEM MADDESİ

Enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışma Kabinenin öncelikli gündem maddesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığın yürüttüğü çalışmaya ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak.

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KDV ORANI YÜZDE 1'E İNDİ, AMA TARTIŞMALAR BİTMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde denetimlerin artacağı mesajını verdi. İndirimin raflarda fiyatlara yansıması ve ekonomiye etkisi Kabinenin gündeminde olacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un denetimlere ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

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EKONOMİ TEDBİRLERİ

Ekonomide ek tedbirler de Kabinenin gündem başlıkları arasında. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışma konusunda Bakan Nureddin Nebati'nin bilgilendirme yapması bekleniyor. Nebati Londra temasları hakkında da bilgilendirme yapacak

KORONAVİRÜS VE TERÖRLE MÜCADELE

Her toplantıda olduğu gibi koronavirüs ile mücadelenin yanı sıra terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar da değerlendirilecek.(Haber Global)