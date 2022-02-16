Denetim şart, Metaverse Thodex gibi olabilir!

AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı!
Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı!
Gaziantep'te aile sağlığı merkezi yağmalandı
Gaziantep'te aile sağlığı merkezi yağmalandı
Kabine toplanıyor... Gündem market denetimleri
Kabine toplanıyor... Gündem market denetimleri
'3600 ek gösterge' için kritik gün: Aylık gelirler ve ikramiyeler artacak
'3600 ek gösterge' için kritik gün: Aylık gelirler ve ikramiyeler artacak
Konutta KDV indirimi geliyor...
Konutta KDV indirimi geliyor...
Öğrencisini kaçırmıştı, bu kez 10 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı
Öğrencisini kaçırmıştı, bu kez 10 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı
Belediye çalışanlarının bilgilerini paylaşan memur adliyelik oldu
Belediye çalışanlarının bilgilerini paylaşan memur adliyelik oldu
O ilde su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
O ilde su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın
'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın
3600 ek göstergede ilk toplantı yarın
3600 ek göstergede ilk toplantı yarın
KDV düzenlemesindeki teknik hata düzeltildi
KDV düzenlemesindeki teknik hata düzeltildi
Valilikten 'Köylülere işkence' başlıklı haberlere yalanlama
Valilikten 'Köylülere işkence' başlıklı haberlere yalanlama
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 300'ün üzerinde
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 300'ün üzerinde
TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak
TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak
'Belçika'da dört kadını öldürdü, Türkiye'de serbest kaldı' iddiası yalanlandı
'Belçika'da dört kadını öldürdü, Türkiye'de serbest kaldı' iddiası yalanlandı
Çalışanlara zam rekoru % 70 ile Karadeniz'den geldi
Çalışanlara zam rekoru % 70 ile Karadeniz'den geldi
AK Partili Vekil TBMM'de kalp krizi geçirdi
AK Partili Vekil TBMM'de kalp krizi geçirdi
Milli Emlak çalışanı avukata, rüşvet alırken suçüstü
Milli Emlak çalışanı avukata, rüşvet alırken suçüstü
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olacak?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin faiz kararı ne olacak?
Yatağa bağımlı hastaların kurul raporları evlerinde düzenlenecek
Yatağa bağımlı hastaların kurul raporları evlerinde düzenlenecek
11 yıl önce sattığı araç kazaya karıştı, 4 yıldır icrası ile uğraşıyor
11 yıl önce sattığı araç kazaya karıştı, 4 yıldır icrası ile uğraşıyor
'TOGG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır'
'TOGG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır'
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
2 aylık bebeğini döven baba: Neden dövdüğümü bilmiyorum
2 aylık bebeğini döven baba: Neden dövdüğümü bilmiyorum
Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti
Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti
Bakan Koca: Mümkünse bugün bekliyoruz...
Bakan Koca: Mümkünse bugün bekliyoruz...
Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Bakanlık 81 ile yazı gönderildi! Bazı öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Denetim şart, Metaverse Thodex gibi olabilir!

Sanal evrende kanuni boşlukların olduğunu belirten Ergün "Mağduriyetler yaşanmadan gerçek hayatta olduğu gibi insanların haklarını güvence altına alacak adımlar atılmalı" dedi. İnsanlara ait avatarlara yönelik hakaret, hırsızlık ve dolandırıcılık olayları da normal hayatta olduğu gibi cezalandırılmalı. Aksi halde Metaverse'ten alınan arsalar başkasına satılabilir.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 16 Şubat 2022 08:25
Yazdır
Denetim şart, Metaverse Thodex gibi olabilir!

'Sanal evren' olarak da bilinen Metaverse çılgınlığı devam ederken, geçtiğimiz günlerde Metaverse'te yaşanan taciz olayı, bu uygulamadaki güvenlik ve hukuki boşluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İlerleyen dönemde Metaverse kaynaklı hukuki sıkıntıların yoğun biçimde tartışılacağına dikkat çeken Bilişim Hukuku Derneği Başkanı ve avukat Kürşat Ergün, Thodex olayını hatırlatarak, Metaverse gibi yerlerde de mutlaka hukuk denetimi ve gözetimi olması gerektiğini söyledi.

BAZI KONULARDA 'KIYAS' MÜMKÜN

Kürşat Ergün "Bugünkü mevzuat açısından bakıldığında Metaverse, bilişim sistemi olarak kabul edilir. Dolayısıyla bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen tüm suç türlerini de bilişim sistemlerine müdahale etme, sistemdeki verileri silme, yok etme, kullanılamaz hale getirme gibi Türk Ceza Kanunu'nda sıralanmış maddeler nezdinde yorumlamak mümkün. Ayrıca, oyun hukukunda sizin oluşturduğunuz karakterin birtakım maddi karşılığı vardır veya orada verilen çaba gözetilerek birtakım manevi değerler kurgulanabilir. Böyle olduğu için oyunlardaki karakterlere yönelik hırsızlık eylemlerini Yargıtay, normal hırsızlık suçu olarak değerlendirdi ve bu kapsamda cezalandırılmasına karar verdi. Gerçek hayattaki kavramlarıyla Metaverse dünyasındaki avatarlara yönelik eylemler, kıyas yoluyla değerlendirilebilir. Örneğin, para ödeyerek Metaverse'ten arsa satın alabiliyorsunuz, bu yerin sizin bilginiz haricinde üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilmesi halinde maddi olarak zarara uğrarsınız. Normal alemde insanların mülklerine karşı yapılan eylemler hukuk karşısında nasıl bağlayıcı oluyorsa ve hakkın geri verilmesi yönünde birtakım kararlar ortaya çıkıyorsa Metaverse'te gerçekleşen bu tarz eylemlerde de aynı sonuç ortaya çıkar" açıklamasını yaptı.

HER ŞEY METAVERSE'TE DE YAŞANACAK

Teknoloji geliştikçe bu alanda bazı kanuni boşlukların ortaya çıkmasının normal olduğunu belirten Ergün "Böyle olduğu için insanların hayatları nasıl hukuk tarafından güvence altına alınıyorsa, aynı şekilde Metaverse gibi yerlerde de mutlaka bir hukuk denetimi ve gözetimi olmalı. Bunun için de teknolojik gelişmeler iyi takip edilmeli. Burada meydana gelebilecek olayları öngörebilmek veya olay yaşandıktan sonra birtakım tedbirleri almak suretiyle yasal düzenlemeler tartışılmalı. Normal hayatımız içinde olup biten her şey Metaverse'de de yaşanır olacak. Dolayısıyla burada hangi sorunla karşılaşıyorsak yarın o ortamda da karşılaşmak muhtemel bir süreç. İlerleyen dönemde Metaverse kaynaklı hukuki sorunlar yoğun biçimde tartışılacak" dedi.

BİNLERCE İNSAN ALDATILDI

Kripto para platformu Thodex'e ilişkin olayda birçok mağdur ortaya çıktığını hatırlatan Ergün "Thodex olayı yaşanana kadar kimse bu işlerle ilgili bir adım atmadı. Türkiye'nin en büyük üç platformundan biri fişi çekti ve ülkeyi terk etti. İnsanlar milyonlarca dolar zarara uğradı. Ondan sonra da hızlı bir biçimde açıklamalar geldi ve bununla ilgili bir yasal çalışma yapılacağı söylendi. Büyük bir olay yaşandıktan ve ortaya birçok mağdur çıktıktan sonra düzenlemeler yapmak yerine, bilim insanları tarafından ortaya konacak olan somut verileri değerlendirmeye almak çok önem taşıyor. Bu çok yeni bir teknoloji ve birtakım taşların yerine oturması lazım ama Türkiye, gerek teknolojik gerekse hukuki anlamda bu sürece hazırlıklı olursa, aynı 'blockchain' teknolojisinde olduğu gibi diğer ülkelere karşı çok ciddi avantaj elde edebilir ve hukuki bir altyapı hazırlığı yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Cem Küçük: Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı, gerçekten 'oh' dendi
Cem Küçük: Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı, gerçekten 'oh' dendi
Çocuklu ailelerin elektrik faturaları adil değil
Çocuklu ailelerin elektrik faturaları adil değil
ODTÜ'de yemek ücretlerine yüzde 44 zam
ODTÜ'de yemek ücretlerine yüzde 44 zam
Facebook gizlilik ihlali davasında 90 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Facebook gizlilik ihlali davasında 90 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Bilecik'te içme suyunda virüs tespit edildi
Bilecik'te içme suyunda virüs tespit edildi
Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı

Bu Habere Tepkiniz

YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresini, 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardı. Ayrıca, YKS'de baraj puanı uygulaması sonlandırıldı. Tüm bu değişiklikleri memurlar.net olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile konuştuk.
KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

Kamu Denetçiliği Kurumu, doktor öğretim üyesi kadrosu için "sahabe ile ilgili çalışma yapmak" şartını içeren ilanın hukuka aykırı olmadığına karar verdi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Tarım Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı için açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, dernek federasyonlarının, kendi üyesi derneklere uygulanma olanağı bulunmayan dava konusu düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti bulunmadığını belirtti.
Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Memurların ve memur adaylarının karşılaştıkları sorular ve cevapları

Uzun süredir okuyucularımızdan gelen sorulara cevap vermemiştik. Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya ve sorunlara da çözüm önerisi sunmaya çalışacağız.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB'den üç farklı konuda ek ders görüş yazısı

MEB; işletmelerde meslek eğitimi uygulamaları, Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ve Özel eğitim öğretmenleri ek ders ücretine dair 3 ayrı görüş yazısı verdi
15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

15 Şubat maaş bordroları e-Devlet'ten yayımlandı

Kamu personelinin 15 Şubat 2022 tarihine ait maaş bordroları e-Devlet üzerinden yayımlandı
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Teşkilat 35. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 35. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 20 Şubat 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Trafik Eğitim Parkı'nda son rötuşlar

Trafik Eğitim Parkı'nda son rötuşlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı, son düzenlemelerin ardından açılışa hazır hale getiriliyor.