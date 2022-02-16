Emekliye 4 bin 253 lira bayram ikramiyesi verilsin!

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre;

CHP tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde, "Ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan ve maaş zammı sonrası da beklentileri karşılanmayan emeklilerin, bayram ikramiyelerinin artırılması kesin bir zorunluluk haline gelmiştir. Emekli ikramiyeleri, asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır'' denildi

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında verilen ikramiyenin 1100 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılması istendi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından hazırlanan kanun teklifinde, "Yaşanan zamlar karşısında aldıkları zam oranlarının yetersiz kaldığı ve sürecin artık açlık ve muhtaçlık sürecine doğru ilerlediği dile getirilmesine rağmen iktidar tarafından bu sorunlara kulak tıkanmıştır" denildi.

GEÇİM SIKINTISI ÇOK

Teklifin gerekçesinde "Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin yaşanan enflasyon artışı neticesinde aldıkları maaş zammı buharlaştı. Maaşlarına ek zam beklentileri olmasına karşın zam yapılmadı. Aldığı emekli maaşı doğrultusunda, alabildiği ürünler her geçen gün azalan ve ekonomik krizden en çok etkilenen emekli vatandaşlara, bayramlarda verilen bayram ikramiye tutarının 4 bin 253 TL'ye çıkarılması, maaş zamlarında beklentileri karşılanmayan ve ek zam alamayan emekliler için önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Teklifin yasalaşması halinde emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiye, 4 bin 253 liraya çıkarılacak.