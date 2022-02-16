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Kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi

Tekirdağ'da, arkadan çarptığı kamyona sıkışarak yaklaşık 65 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü C.A., ağır yaralandı

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Şubat 2022 08:13
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Kaza, gece yarısı Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. C.A. yönetimindeki 34 VE 1006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerlemekte olan F.G.'nin kullandığı 22 RN 763 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyona saplanan otomobil yaklaşık 65 metre sürüklenirken, araçta sıkışan sürücü C.A., ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden çıkarılan C.A., kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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