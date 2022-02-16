Pitbulllar, kendilerine dolaştıran sahiplerine saldırınca tabancayla vuruldular

Osmangazi, Alacahırka Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde Okan P. ve Mehmet Olcay U., arkadaşları Y. K. ve C.Ç. ile iki pitbull köpeği çocuk parkında dolaştırmaya çıkardı. İddiaya göre bir süre dolaşan köpekler kendi aralarında kavga etmeye başlayınca Mehmet Olcay U. ve Okan P., birbirlerine zarar veren köpekleri ayırmak istedi. Ayrılan köpekler bu kez Mehmet Olcay U. ve Okan P.'ye saldırmaya çalıştı. Köpeklerin saldırısını önlemek isteyen şahıslar kurtulamayınca Y.K. ve C.Ç.'nin yanında bulunan kuru sıkıdan bozma tabancaları istedi. Şahıslar kendilerine saldıran köpeklere defalarca ateş ederek iki köpeği öldürdü. Köpeklerden biri olay yerinde ölürken, diğeri ise yerde dakikalarca can çekişti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) büro ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri yönlendirildi. Belediye ekipleri köpekleri barınağa götürdü. Yaralı köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuk parkında çevresinde araştırma yapan polis ekipleri yerde iki boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren 4 kişiyi saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı. Şahıslar tabancaları sakladıkları yeri polise gösterdi.

Tabancalara el konuldu. 4 şüpheliden köpeklerin sahibi Mehmet Olcay U.'ya PETVET sistemine kayıt işlemi yaptırmadığı iki köpek için 28 bin 964 lira para cezası uygulandı. Öte yandan sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar gördükleri kan donduran manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise köpeklere bakmakta zorluk çekti.