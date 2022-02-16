PSG, Real Madrid'i 90+4'te devirdi

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes Stadı'nda İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Messi, Courtois'yı geçemedi

Ev sahibi PSG, 62. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı.

PSG'de, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin kullandığı penaltı vuruşunu Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.

90+4'te Mbappe sahneye çıktı

Büyük heyecana sahne olan dev maçta eşitliği bozan gol 90+4. dakikada geldi. Bu dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mbappe, Real Madrid defansından iki oyuncuyu çalımlayarak yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Böylece PSG, deplasmanda oynayacağı rövanş için bir adım öne geçti.