On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 11 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.

1- Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

2- Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

3- İstifa ettikten sonra, 'işçi veya esnaf' olarak çalışan bir memur, hangi statüden emekli olur? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

4- 3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

5- 5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

6- Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

7- Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

8- Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.



9- İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

10- Memurun yabancı uyruklu eşi olması halinde hak sahipliği nasıl belirlenir? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

11- İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.