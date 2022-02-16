Bir belediye daha su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü
Kilis'in Elbeyli ilçesinde, su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 09:35
Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, su kullanım bedelindeki KDV oranının düşürüldüğünü belirtti.
Şimşek, "Enflasyonla mücadele kapsamında, su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi de su kullanım bedelinde KDV oranında indirime gitmişti.O ilde su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız