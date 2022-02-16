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9 belediye daha su tüketim bedelindeki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü

Bazı belediyeler su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürülmesi için karar aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 14:30
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9 belediye daha su tüketim bedelindeki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürlüğü 14 Şubat Pazartesi gününden geçerli olmak üzere su fiyatlarındaki KDV'de indirime gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararla birlikte su bedellerindeki KDV'yi yüzde 8'den 1'e indirdiklerini belirterek, "14 Şubat 2022 Pazartesi'nden itibaren mesken, işyeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulamasına geçtik." ifadelerini kullandı.

KİLİS / ELBEYLİ

Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, su kullanım bedelindeki KDV oranının düşürüldüğünü belirtti.

Şimşek, "Enflasyonla mücadele kapsamında, su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik." ifadelerini kullandı.

SAKARYA

Sakarya'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7'lik indirime gidildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz. Bu kapsamda yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik." ifadesini kullandı.

BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Şehrimize hayırlı olsun." paylaşımını yaptı.

YALOVA

Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise yüzde 1'lik yeni KDV oranının dünden itibaren okunan faturalara yansıtılmaya başlandığı duyuruldu.

KAPAT [X]

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerine uygulanan KDV indirimiyle ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası, Yalova Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen görevi yapma kararı aldık. Böylelikle 15 Şubat 2022 tarihi itibarıyla suyun KDV oranını yüzden 8'den yüzde 1 oranına indirerek hemşehrilerimize desteğimizi veriyoruz." ifadesini kullandı.

SAMSUN

Samsun, Çorum, Kastamonu ve Tokat'ta, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle marketlerde fiyatlar denetlendi.

Samsun'da İlkadım Belediyesi Zabıta ekiplerince ilçe genelindeki işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, uygulamanın hem kendilerini hem de vatandaşları memnun edeceğini belirtti.

Vatandaşların etiket ve kasa arasındaki fiyata dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Özellikle haksızlığa fırsat verilmemesi yönünde çok sağlam çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere güveni çok önemli. Gerek fiyat artışı gerekse diğer mağduriyetler konusunda yasalar çerçevesinde kimseye göz açtırmayacağımızın da bilinmesini isterim. Vatandaşlarımızdan ricamız faturalarında KDV oranının yüzde 1 olarak yazdığına dikkat etmeleridir. Devletimizin bu konudaki kararlı duruşuna, bizler de sahada ekip arkadaşlarımız ile destek vermeye devam edeceğiz."

- Çorum

Çorum Belediyesi, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda fiyatlarında KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesiyle ilgili açıklamasının ardından Çorum'da denetimler sıklaştırıldı.

Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaparak indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığını denetledi.

Denetimde ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller yapan zabıta ekipleri, raftan aldıkları ürünlerle kasaya giderek etiketle kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerde düzenlemelere aykırı davrandığı tespit edilen işletmeler uyarıldı.

- Kastamonu

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ve Kastamonu Belediyesi zabıta ekipleri, il merkezindeki çeşitli marketlerde KDV denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimler sırasında KDV indiriminin yanı sıra kasa ve reyon fiyatı karşılaştırması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontrol yaptı.

- Tokat

Tokat Ticaret İl Müdürlüğü ve Tokat Belediyesi zabıta ekipleri, il merkezindeki çeşitli marketlerde KDV denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, marketlerdeki denetimler sırasında KDV indiriminin yanı sıra kasa ve reyon fiyatı karşılaştırması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontrol yaptı.

O ilde su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
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