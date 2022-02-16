Çaldığı tüpü geri sattı

Sinop'ta S.C., tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı bayiye geri satmak istedi. Bayi işletmecisi Nagihan Taban, parasını vererek tüpü satın aldı. Tam o esnada çalışan Murat Türkeri aracından bir tüp eksik olduğunu fark ederek bayiye haber verdi. Şahıstan aldığı tüpün aslında kendisine ait olduğunu fark eden Taban, o anları şöyle anlattı:

"Dün bir beyefendi müşteri olarak dükkanımıza geldi. 'Ben de bir tüp var, onu alır mısınız' dedi. Ben de 'mavi kapağı varsa, açılmamışsa alırım' dedim belli bir tutar söyledim. 'Tamam' dedi 'az ilerde tüpüm getireyim' dedi, getirdi. Ben de dediğim miktarı verdim. Daha sonrasında kapıdan çıkarken 'bir tane daha var' dedi. Ben de 'doğal gaza mı geçtiniz' dedim şüphelendim işte. 'Evet' deyince 'tamam getirin' dedim. Akabinde çıktı, tüpçü arkadaşım aradı beni 'abla bir tane tüpüm eksik' dedi. Allah Allah yoksa şimdi çıkan beyefendi mi dedim, hemen koş şu tarafa gitti dedim. Bizim tüpümüzü bize satmış oldu."

Bayi çalışanı Murat Türkeri ise, "Dükkandan çıktım sipariş dağıtmak için arabamın yanına geldim. Bir baktım tüplerime, tüp kayıp. Hemen mağaza müdürümü aradım, 'abla, kamyondan bir tane tüp çalmışlar tüpüm eksik' dedim. Bana 'demin müşterinin biri tüp getirdi bana satmaya çalıştı ben de aldım' dedi. Eşkal verdi, Sakarya Caddesi'nde çıktık bakındık göremedik kendisini. Sonra arabamın yanına geldim, baktım ki tekrar çalıyor, ikinci tüpümüzü çalıyor. Ben hemen koştum, beni fark edince o da koştu ben de peşine koştum. Koca Sokağa geçti, oradan Tuzcular Caddesi'nden Hamam Yokuşu'na. Hamam Yokuşu'nda kendisini kaybettim. Sonrasında emniyeti aradım, memur beyler olaya el attılar. Dolmuşa binmiş, sonradan öğrendik. Benim önümden dolmuşa binmiş, Kütüphane tarafına kadar gitmiş" dedi.

Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, her yerde kayıp S.C.'yi arıyor.