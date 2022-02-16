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Mali Şube, devletin 8,5 milyarını kurtardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu birbirinden başarılı 45 operasyon, 2 bin 915 şüpheli ve 222 tutuklu sayısı ile mali suçlarla mücadele alanında diğer illeri geride bıraktı ve Türkiye'de birinci olarak 2021 yılına damga vurdu. Ankara polisi, neredeyse haftada bir düzenlediği operasyonlarla tefecilerden, kalpazanlara, nitelikli dolandırıcılardan, resmi belgede sahtecilik yapan suç örgütlerine ve çetelerine geçit vermezken 8 milyar 500 milyon lira kamu zararını engellemiş oldu.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 16 Şubat 2022 10:33
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Mali Şube, devletin 8,5 milyarını kurtardı

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçlarla mücadele kapsamında düzenlemiş olduğu 45 operasyon, 2 bin 915 şüpheli ve 222 tutuklu sayısı ile diğer illeri geride bıraktı ve Türkiye'de birinci olarak 2021 yılını başarılı şekilde kapattı. Yapılan operasyonlarda 447 bin 400 sahte Türk lirası, 66 bin 610 sahte dolar, 5 bin 750 sahte avro, 49 post cihazı, 874 senet/çek ele geçirilirken 8 milyar 500 milyon lira kamu zararı engellendi.

Ankara Mali Şube ekipleri, 2021 yılında yaptığı operasyonlarla tefeci, kalpazan, nitelikli dolandırıcı, resmi belge sahtecilik yapan suç örgütü ve çetelerin kabusu vatandaşın ise umudu oldu. Ankara Mali polisinin, 'Hayalet Araç', 'Göçmen Kuşlar', 'Arsa Avcıları', 'Ali Babanın Çiftliği', 'Muhtarların Arazi İhaneti', 'Suriyeli Büyücüler', 'Sahte Otel Siteleri' vb. düzenlediği operasyonlar Türkiye'nin gündeminde uzun süre yer aldı. Ankara polisin üst üste yaptığı operasyonlarla tefeciler nefes alamazken kalpazanlar ise sahte para imalathanesi kuramadığı il haline geldi.

300 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ankara'da kendilerini kamuda görevli daire başkanı olarak gösteren örgüt üyeleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle müşterileri kandırıp 300 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını tamamlamasının ardından 14 ilde eş zamanlı 'Arsa Avcısı' operasyonunda tapu müdürü, müdür yardımcısının aralarında bulunduğu 5 memur ile 4 avukat, 2 polis memuru, 1 uzman çavuş ve 1 mühendisinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı. Mali Şube Müdürlüğü ile MASAK'ın ortak çalışma sonrasında suçtan elde edilen gelirler kapsamında örgüt yönetici ve üyelerine ait 8 araç, 40 işyeri, konut, arsa ve 30 milyon liraya el konuldu.

Mali polis. oturum, çalışma izni ve vatandaşlık almak isteyen yabancıları tuzağa düşürülerek 11 İlde milyonluk vurgun yapan 11 kamu görevlisi, 1 avukat, bankacı ve danışmanlık şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 51 kişiden oluşan liderinin ise kamuda güvenlik görevlisi olan suç örgütünü yönelik operasyon düzenledi. Suç örgütünün Irak, Suriye, Afganistan ve Çin gibi ülkelerin vatandaşlarının da aralarında bulunduğu yabancı uyruklu 110 kişiyi dolandırdığını tespit etti.

103 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 'HAYALET ARAÇ' OPERASYONU

Ankara'da bir suç örgütü, noterde çalışan örgüt üyelerini kullanarak sahte belgelerle ortalama değeri 1 milyon lira olan hayali tır, otobüs ve traktör olmak üzere 103 aracın tescil işlemleri gerçekleştirirken hayali tescilli araçlarla 15 bankadan 45 milyonluk kredi çekerek vurgunun miktarını arttırdı. Polis eş zamanlı 30 ilde 21'i örgüt yöneticisi, 10'u noter çalışanı olmak üzere toplam 130 şüpheliye yönelik 'Hayalet Araç' operasyonu düzenledi.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞINA BAĞLIYIZ

TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü kendileri Savunma Sanayi Başkanlığına bağlı kuruluşu olarak tanıtarak savunma sanayi alanında faaliyet gösteren diğer şirketleri tehditle 5 milyon lira dolandırdı. Şirket, yüksek güvenlikli eski büyükelçilik binası kiraladı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı çizen şirket, böylelikle güven kazandı. Şirketlerle görüşme gerçekleştiren çalışanlar, Savunma Sanayi Başkanlığın bağlı bir kuruluş olduklarını kendileri ile iş birliği yapmamaları durumunda savunma sanayi alanında iş yapamayacakları yönünde tehditte bulundu. Şirketin başka bir yönteminde ise, savunma sanayi alanında ihale kazanan şirketler ile temasa geçerek kendilerine de pay verilmesini istedi. Şirketlerin kabul etmemeleri durumunda devlet büyükleriyle temaslarının olduğunu ve ihaleyi iptal ettireceklerini söylendi. Yönetim Kurulu Başkanında aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

DOLARA 'BENJAMİN' DEMİŞLER

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri sahte dövizi yüzde 40 komisyonla Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından satan çeteyi tespit etti. 20 ildeki baskınlarda örgüt lideri ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 96 şüpheli yakalandı. Telefon dinlemesine takılmamak için sosyal medyadan haberleşen örgüt üyelerinin, ürettikleri sahte dolara Benjamin, Türk lirasına ise halı, kumaş gibi isimler takarak şifreli konuştukları belirlendi. Şüphelilerin adreslerinden 1 milyon Türk Lirası değerinde sahte para ele geçirilirken, örgütün bugüne kadar 5 milyonun üzerinde sahte parayı Türkiye'de piyasaya sürdükleri tespit edildi. Matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden örgütün yöneticisi baskından 4 gün önce bastıkları sahte para ile sahte içki aldığı ve zehirlendiği, ardından öldüğü ortaya çıktı.

ALİ BABANIN ÇİFTLİĞİ

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde 5 dönümlük araziye kurulan villayı matbaaya dönüştüren kalpazanlar, ilk ürettikleri sahte parayı halk pazarı ve büfe, bakkallarda denedi. Ankara merkezli 4 ilde 21 adrese 80 polisin katılımı ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

TATİLCİLERİN YAZLARI KIŞA ÇEVİRDİLER

Tatil sezonunda güzel bir tatil geçirmek umuduyla otel araştırması yapan aileleri hedef alan dolandırıcılar akıl almaz yöntemle 9 milyonluk vurgun gerçekleştirdi. Yurtdışından yönetilen suç örgütü, bilişimcilere günlük 500 dolar vererek sahil kentlerinde bulunan 14 ayrı otelin birebir kopya web sitesini hazırlatmasının ardından Google'da sahte otellerin ilk sırada çıkması için 5 milyon lira ödeyen şebeke, bu şekilde tam 1000 kişiyi dolandırdı. Rezervasyonun olmadığını anlayıp çağrı merkezlerine ulaşan mağdurlara örgüt üyeleri alay ederek, "Sizin paraları şuan yemekle meşgulüz" diyerek tatilcilerin yazları kışa çevirdiler. Mali polis, 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirirken 14 ayrı kopyalanmış siteyi tespit etmesinin ardından girişimlerde bulunarak sitelerin tek tek kapatılmasını sağladı.

MUHTARLAR KÖYLERİNE İHANET ETTİ

Ankara'da 3 muhtarla kamu görevlileri, devletin en değerli arazisi olan ve satışı mümkün olmayan meraları sahte belge ile proje değişikliğiyle hazine arazisine dönüştürerek rüşvet karşılığında sattı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla ortaya çıkan dev vurgun sonrasında meralarının tek tek satıldığını gören Haymana'nın 10 köy halkı isyan etti. Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 3 muhtar ile kamu görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi cezaevine gönderildi.

SİMİTÇİNİN ALIN TERİ 3 SAATTE GERİ GETİRİLDİ

Ankara'da eksi 10 derece soğukta simit ve poğaça satan 60 yaşındaki vatandaş, alın teriyle kazandığı günlük kazancını, iki kalpazana kaptırdı. Simit satarak 4 kişilik ailesinin geçimini sağlayan vatandaş tezgahına gelen iki kişi, iki simit aldıktan sonra 100 lira verdi. 95 lira para üstünü müşterilerine veren simitçi, bir tane de simit hediye etti. Simitçi, bir süre sonra 100 liranın sahte olduğunu anlayınca Ankara Emniyeti mali suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbarda bulundu. Simitçiden aldıkları eşkal bilgisi üzerine harekete geçen mali polis 3 saat boyunca çevredeki tüm esnafı gezerek kalpazanları yakaladı. Simitçinin alın teri tekrar iade edildi.

POLİS KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Ankara'da büyü ve fal çetesine yönelik şafak vakti baskın düzenleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Suriyeli sahtekarlar, bodrum katındaki daireyi aile oturacak diye kirayarak odanın bir kısmını fal ve büyü için kullanacakları heykel, oyuncak bebek, kuru kafa, yumurta, ellle dikilmiş bebek, öküz kuru kafası, mumlar, Arap alfabesi ile yazılmış metinler ile hazır hale getirdi. Suudi Arabistan, İran, Irak, Birleşik Arap Emirliği, Kuveyt, Katar, Mısır gibi Arap ülkelerden irtibata geçen müşteriler, 5 bin 600 lira karşılığında istedikleri büyünün yapılması için anlaştı. Arap müşterilerin kadın fotoğrafları gönderdiği, kendilerine kadınları aşık etmelerini istedikleri öğrenildi.

ÖMER ÇETİN

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